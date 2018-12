Die Gewerkschaft Ver.di hat mit bundesweiten Streiks der Sicherheitsmitarbeiter an Flughäfen gedroht. Im Januar werde an "vielen deutschen Flughäfen" außerhalb der Schulferien die Arbeit niedergelegt, sagte ein Sprecher in Berlin. Zuvor waren die Tarifverhandlungen für rund 23.000 Mitarbeiter der Luftsicherheit erneut gescheitert.

In der Vergangenheit haben Streiks der Gepäck- und Passagierkontrolleure regelmäßig große Störungen des Flugbetriebs verursacht. Ein Streikverbot läuft zum Jahresende aus. Ver.di-Verhandlungsführer Benjamin Roscher sagte: "Um die Streiks abzuwenden, sind wir jederzeit zu neuen Tarifverhandlungen bereit, wenn die Arbeitgeberseite ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegt."

Arbeitgeber und Gewerkschaft warfen sich gegenseitig eine Verzögerungstaktik vor. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) habe sein Angebot von 1,8 auf 2,0 Prozent pro Jahr bei einer zweijährigen Laufzeit erhöht, so Roscher. Die Lohnanpassung für ostdeutsche Bundesländer sollte erst nach fünf Jahren beendet sein. "Dieser Trippelschritt nach zweitägigen Verhandlungen bedeutet nichts anderes als die Aufforderung zum Streik durch die Arbeitgeber", sagte der Gewerkschaftler.

"Ver.di will scheinbar keinen Tarifvertrag verhandeln, sondern lieber streiken", sagte Rainer Friebertshäuser, Leiter der Tarifkommission auf Arbeitgeberseite. Seiner Darstellung zufolge hielt Ver.di an der Forderung nach einem bundesweit einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro fest. Das würde in einzelnen Tarifgebieten Erhöhungen von bis zu 55 Prozent bedeuten. Die Arbeitgeber hätten zwischen 2 und 8,1 Prozent pro Jahr angeboten. Neben Ver.di verhandelt auch der Deutsche Beamtenbund/Komba parallel mit den Arbeitgebern.