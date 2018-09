Luxuslabels Michael Kors will offenbar Versace übernehmen

Der Modekonzern Michael Kors steht Insidern zufolge kurz davor, das legendäre italienische Modelabel Versace zu übernehmen. Michael Kors hat demnach eine Übernahmevereinbarung bei Versace unterzeichnet, eine offizielle Ankündigung soll diese Woche folgen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien.

Einem Insider zufolge hat die Schwester des verstorbenen Gründers Gianni, Donatella Versace, für Dienstag ein Treffen der Belegschaft anberaumt. Schon dann könnte der Verkauf angekündigt werden.

Bei dem Deal werde Versace der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit mindestens zwei Milliarden Dollar bewertet. Der Finanzinvestor Blackstone, der 2014 einen Anteil von 20 Prozent an Versace übernommen hatte, werde ganz bei dem Unternehmen aussteigen. Die Versace-Familie, die die restlichen Anteile hält, bleibe dagegen an Bord.

Michael Kors hat bisher kein Geheimnis daraus gemacht, dass der Konzern sein Angebot um weitere Luxusmarken ausbauen will. Im vergangenen Jahr hatte das vor allem für seine Handtaschen bekannte Unternehmen die Luxus-Schuhmarke Jimmy Choo für umgerechnet etwa eine Milliarde Euro übernommen.

Finanzinvestor Blackstone war mit Geschäft unzufrieden

Insidern zufolge war Anteilseigner Blackstone nicht mit der Geschäftsentwicklung von Versace zufrieden. "Sie überredeten die Familie nach und nach, einen möglichen Verkauf zu prüfen und stellten ihr eine Reihe von Käufern vor, darunter Michael Kors", zitiert Reuters einen Insider. Blackstone habe kein Geld mehr in das Label stecken wollen. "Sie brauchten einen Käufer, der hohe Investitionen machen kann."

Versace wurde 1978 von Gianni Versace in Mailand gegründet. Das Unternehmen mit dem Medusa-Kopf-Logo bietet neben hochpreisiger Bekleidung auch Tischware, Luxus-Bettwäsche oder Wohnaccessoires an. Seine Entwürfe bescherten Unternehmensgründer Gianni Versace den Beinamen "Meister des Neobarock". Er wurde 1997 vor seiner Villa in Miami erschossen.