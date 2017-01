Rätselhafter Kurssprung Aktie von dänischer Firma gewinnt 210 Prozent

Eine kleine dänische Firma ist fulminant in das neue Jahr gestartet - zumindest an der Börse. Die Aktie des Immobilienunternehmens Victoria Properties legte an der Kopenhagener Börse innerhalb der letzten sieben Tage um 210 Prozent zu.

Der Kurssprung stellt die Verantwortlichen vor ein Rätsel. "Wir möchten an dieser Stelle deutlich machen, dass sich die ökonomischen Verhältnisse nicht geändert haben und es keine Pläne für einen Strategiewechsel gibt", wird Vorstandschef Rasmus Bundgaard in einer Pressemitteilung zitiert.

Trotz des Kurssprungs bleibt Victoria Properties, die vor allem in Deutschland aktiv ist, eine Firma mit einem geringen Börsenwert. Der aktuelle Kurs der Firma liegt bei 10,90 Dänischen Kronen, umgerechnet 1,47 Euro - und damit dicht an der Grenze zu einem Pennystock. Als Pennystock bezeichnet man Aktien, deren Wert unter eins in der lokalen Währung liegt.

Kursanstiege waren der Firma in den vergangenen Jahren weitestgehend fremd. Innerhalb der letzten sechs Jahre war der Aktienkurs von Victoria Properties praktisch nur im Sinkflug.