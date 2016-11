Volkswagen-Zukunftspakt 17.500 Jobs bei VW in Niedersachsen gefährdet

Vom Stellenabbau beim VW-Konzern könnten in Niedersachsen laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in den kommenden vier Jahren bis zu 17.500 Arbeitsplätze bedroht sein. Die genaue Größenordnung sei auch davon abhängig, wie viele ältere Beschäftigte früher ausscheiden wollten, sagte Weil bei einer Regierungserklärung am Dienstag im Landtag in Hannover. "Der Verlust von Industriearbeitsplätzen in einem so großen Ausmaß ist eine sehr bittere Pille, da gibt es nichts zu beschönigen", sagte der SPD-Politiker.

Das Land stehe aber auch beim Aufbau neuer Arbeitsplätze im Vordergrund. Hierbei gehe es um bis zu 7.500 neue oder umgewandelte Stellen, sagte Weil. Unterm Strich werde der Abbau etwa 10.000 Stellen betragen. An den sechs niedersächsischen Standorten des VW-Konzerns sind derzeit rund 105.000 Mitarbeiter beschäftigt.

In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen einen zwischen Vorstand und Betriebsrat ausgehandelten, sogenannten Zukunftspakt vorgestellt. Er sieht die Streichung von weltweit bis zu 30.000 Jobs vor, davon 23.000 in Deutschland.

VW will Weltmarktführer bei der E-Mobilität werden

Derweil hat sich Volkswagen ambitionierte Ziele gesetzt: Ab 2025 will der Konzern mit seiner Kernmarke Weltmarktführer bei der E-Mobilität werden. Dann wolle VW eine Millionen Elektroautos pro Jahr verkaufen. Das kündigte VW-Markenvorstand Herbert Diess bei der Vorstellung der Unternehmensstrategie "Transform 2025+" an. Mit der Strategie habe man den größten Veränderungsprozess in der Geschichte von VW angestoßen. "Volkswagen muss sich aus einer schwierigen Situation heraus für den schnellen und harten Umbruch in der Branche wappnen und verlorenes Vertrauen wiedergewinnen", sagte Diess.

Außerdem plant der Konzern nach dem Abgasskandal eine Offensive in den USA. "Volkswagen muss sich in Nordamerika von einem Nischenanbieter zu einem relevanten und profitablen Volumenhersteller entwickeln", sagte Diess. Seinen Schwerpunkt will VW auf Limousinen und große SUV-Geländewagen legen. Ab 2021 soll dann die lokale Produktion von Elektrowagen beginnen. Bei strikter Kostendisziplin sollen die US-Werke ab 2020 wieder schwarze Zahlen schreiben.