Abgasskandal 6000 schweizerische Dieselkunden klagen gegen VW

Verbraucherschützer haben in der Schweiz im VW-Skandal um manipulierte Abgastests für tausende Autofahrer Klage eingereicht. Die Stiftung für Konsumentenschutz will am Handelsgericht Zürich für rund 6000 schweizerische Autobesitzer Schadensersatz geltend machen. Ihrer Meinung nach sollen Autobesitzer durch den Abgasskandal bei VW finanziell geschädigt worden sein, weil die beim Verkauf als umweltfreundlich gepriesenen Autos von vornherein überteuert gewesen seien.

Wegen der Manipulationen der Abgasvorrichtungen hätten die Wagen auf dem Gebrauchtwagenmarkt zusätzlich an Wert verloren, hieß es. Die Verbraucherschützer gehen von einem durchschnittlichen Schaden von 15 Prozent des Neuwerts der betroffenen Wagen aus.

Einen anderen Weg geht die Westschweizer Konsumentenorganisation Fédération romande des consommateurs (FRC): Sie schließt sich einer europäischen Klage an. Rund 2000 Kunden aus der Schweiz haben diese unterzeichnet, wie vor den Festtagen bekannt wurde. Sammelklagen sind in der Schweiz nicht möglich.

Mehr zum Thema: Wie VW-Kunden zu ihrem Recht kommen

In Deutschland hatten Anfang November mehr als 15.000 Dieselbesitzer am Landgericht in Braunschweig Schadensersatzklage eingereicht. Da in Deutschland keine echten Sammelklagen auf Schadensersatz möglich sind, hatte ein Rechtsdienstleister mit Unterstützung von Anwaltskanzleien die Ansprüche Einzelner gebündelt. Insgesamt laufen gegen VW Tausende zivilrechtliche Einzelverfahren an deutschen Gerichten. VW verweist darauf, dass die Mehrzahl der bisher entschiedenen Fälle zugunsten des Konzerns ausfiel.

In der Schweiz waren rund 180.000 Kunden vom Abgasskandal betroffen. Weltweit hatte VW etwa elf Millionen seiner Autos mit einer Schummelsoftware ausgestattet. Sie hatten auf dem Prüfstand erheblich weniger Abgase ausgestoßen als im realen Fahrbetrieb, weil eine Software auf dem Prüfstand die Abgasreinigung voll laufen ließ, sie auf der Straße aber drosselte. Die Umrüstung der betroffenen Autos in der Schweiz ist weitgehend beendet.