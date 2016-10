Manipulierte Abgaswerte Audi macht nach Dieselaffäre eine Milliarde weniger Gewinn

Nach der Dieselaffäre um manipulierte Abgaswerte sind bei Audi die Gewinne zurückgegangen. Von Anfang Januar bis Ende September sank der Nettogewinn um ein Drittel auf 2,1 Milliarden Euro, wie aus den nun veröffentlichten Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale hervorgeht. Im Vorjahr hatte der Autobauer im gleichen Zeitraum noch knapp 3,3 Milliarden verdient.

Hauptursache des Gewinnrückgangs war die Abgasaffäre. Ein anderer Grund war eine Rückrufaktion für Autos, in denen defekte Airbags des Zulieferers Takata verbaut waren. Audi erhöhte deswegen die Risikovorsorge. Das Unternehmen bezifferte die Belastung der Bilanz durch die "Sondereinflüsse" auf insgesamt 885 Millionen Euro. Davon habe es schon 752 Millionen Euro zurückgelegt für die Reparaturlösung und den noch ausstehenden Vergleich über eine Entschädigung der rund 85.000 vom Abgasskandal betroffenen US-Kunden. Vorstandschef Rupert Stadler nannte die derzeitigen Rahmenbedingungen "äußerst herausfordernd".

Das Unternehmen hat sich laut Zwischenbericht mit dem Mutterkonzern VW geeinigt, wie die juristischen Folgekosten der Affäre verteilt werden. Audi übernimmt demnach Zahlungen, die für die in Ingolstadt entwickelten drei-Liter-Dieselmotoren fällig werden.

Audis Absatzzahlen stiegen hingegen weiter, auch in den USA. Weltweit verkaufte das Ingolstädter Unternehmen in den ersten drei Quartalen knapp 1,58 Millionen Autos, ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den USA stiegen die Verkäufe um knapp 5000 auf 152.200 Autos, ein Anstieg von 3,2 Prozent.