Abgasaffäre in den USA Anzahl beschuldigter VW-Mitarbeiter könnte steigen

Die Anzahl der Beschuldigten in der Volkswagen-Abgasaffäre könnte noch steigen. Die US-Behörden hätten den Konzern gebeten, von personellen Konsequenzen gegen "einige weitere Personen" abzusehen, weil die Ermittlungen gegen sie noch andauerten, sagte VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Diese Personen würden derzeit weiter im Konzern arbeiten.

"Es ist damit zu rechnen, dass es noch eine ganze Reihe von (personellen) Konsequenzen gibt", sagte Pötsch. Welcher Stufe des Managements die Beschuldigten angehören, wollte Pötsch nicht sagen. Insgesamt hat der Konzern bislang mehr als zwei Dutzend Beschuldigte freigestellt, in den USA ist derzeit ein VW-Mitarbeiter angeklagt, fünf weitere sollen strafrechtlich belangt werden.

VW hatte sich in einem US-Strafverfahren bereits auf Konzernebene schuldig bekannt, kriminelle Handlungen zugegeben und einem 4,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 4,05 Milliarden Euro) teuren Vergleich mit dem US-Justizministerium zugestimmt. Die Einigung muss aber noch von einem Gericht genehmigt werden.

Die US-Justiz wirft noch mehreren ehemaligen Mitarbeitern kriminelle Vergehen vor. In Deutschland laufen bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig Ermittlungen gegen Dutzende Beschuldigte wegen mutmaßlicher Mitwirkung an der Manipulation von Diesel-Abgastests bei Millionen Autos. VW hatte im September 2015 zugegeben, Abgaswerte mittels Software geschönt zu haben.

EU-Kommission erhöht Druck

Womöglich drohen VW aber auch in Europa noch Konsequenzen, die EU-Kommission erhöht den Druck auf das Unternehmen. "Volkswagen hat nach mehr als einem halben Jahr des Dialogs mit uns die Schlüsselforderungen der Verbraucher nicht erfüllt", sagte die EU-Verbraucherschutz- und Justizkommissarin Vera Jourova der Zeitung "Die Welt". Der Konzern habe "europäisches Konsumentenrecht gebrochen." Das könne nicht ohne Konsequenzen bleiben.

"Am Dienstag werde ich die EU-Verbraucherbehörden unterstützen, die Angelegenheit auf die nächste Ebene zu heben und Zwangsmaßnahmen gegen Volkswagen einzuleiten", sagte Jourova. Der Autokonzern müsse sich bewegen und sicherstellen, "dass Konsumenten überall in Europa fair behandelt werden". Das beinhalte neben der Reparatur der Fahrzeuge auch eine Art Extrabonus oder freiwillige Kompensation für europäische Verbraucher, sagte die EU-Kommissarin.

In den USA hat sich VW mit den US-Behörden auf Entschädigungen für betroffene Kunden geeinigt. Je nach Modell werden Autobesitzern dort zwischen 5100 und 10.000 Dollar gezahlt. Die Kunden können zudem ihr Auto durch VW zurückkaufen lassen.

Volkswagen weist eine ähnliche Entschädigungsregelung für europäische Kunden mit Verweis auf die dann drohende Pleite des Konzerns zurück. Die Rechtslage in Europa ist anders als in den USA und lässt in der Regel keine Sammelklagen zu. In Deutschland gibt es deshalb mehrere hundert Zivilverfahren an Landgerichten, die Käufer gegen Autohäuser oder den VW-Konzern angestrengt haben