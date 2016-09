VW-Abgasaffäre Strafanzeigen gegen Bosch-Chef

Im VW-Abgasskandal richten sich Betrugsvorwürfe jetzt auch gegen den Chef des Autozulieferers Bosch persönlich. Gegen Volkmar Denner seien mehrere Strafanzeigen eingegangen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Gleichzeitig betonte er, dass sich die Ermittlungen in dem Verfahren trotz dieser Anzeigen derzeit nicht direkt gegen den Bosch-Chef richten.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Dezember ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum Betrug gegen das Unternehmen Bosch eingeleitet. Sie ermittelt gegen unbekannt. Auch jetzt gebe es noch "keinen Anfangsverdacht gegen Mitarbeiter von Bosch oder Herrn Denner", sagte der Sprecher. Man müsse erst die Stichhaltigkeit der Anzeigen prüfen.

Ein Sprecher von Bosch erklärte, dem Unternehmen lägen zu den Anzeigen keine Informationen vor. Deshalb wolle es sich nicht äußern.

Bosch, der weltgrößte Autozulieferer, ist in der Abgasaffäre zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Der Konzern hatte Volkswagen einen Teil der Motorsteuerung geliefert, mit der VW den Stickoxid-Ausstoß von Dieselmotoren manipulierte. Unklar ist, wie tief Bosch in die Entwicklung der illegalen Abschalteinrichtung involviert war.

Nach Bekanntwerden des Skandals hatte Bosch erklärt, nur Komponenten für die Abgasnachbehandlung geliefert zu haben. Für deren Integration sei dann aber VW verantwortlich gewesen. Zuletzt waren aber Details aus VW-Dokumenten bekannt geworden, laut denen Mitarbeiter von Bosch schon 2008 von einem "Defeat Device" in VW-Dieselmotoren gewusst haben sollen.

Bosch äußert sich angesichts laufender Ermittlungen und Sammelklagen nicht zu dieser Sache.

Vermont verklagt VW im Abgasskandal

In den USA hat sich derweil ein weiterer Bundesstaat der Klagewelle gegen Volkswagen angeschlossen. Generalstaatsanwalt Bill Sorrell wirft dem Konzern in einer Mitteilung vom Donnerstag den Vertrieb von Dieselwagen mit illegaler Abgassoftware, irreführende Werbung und Verstöße gegen Emissionsregeln vor. Vermont folgt damit anderen US-Staaten wie Maryland, Massachusetts, New York und Pennsylvania.

"Sieben Jahre lang haben die Beklagten unsere Luft verschmutzt und ihr Fehlverhalten verschleiert, um die Umweltbehörden zu täuschen", sagte Sorrell einer Mitteilung zufolge. VW und seine Konzerntöchter Audi und Porsche hätten Fahrzeuge als umweltfreundlich beworben, obwohl der Schadstoffausstoß die Grenzwerte um das bis zu 40-Fache überschreite. Die eklatante Missachtung der Gesetze zum Schutz der Umwelt, der öffentlichen Gesundheit und der Verbraucher werde nicht toleriert.

VW war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Aus Gerichtsdokumenten geht aber hervor, dass der Konzern einen Vergleich anstrebt. Die Gespräche sollen spätestens am 1. November beginnen, bis dahin melden möglicherweise noch weitere US-Staaten Ansprüche an. Zuvor hatte sich VW in den USA bereits mit Hunderten Zivilklägern auf einen Vergleich in Höhe von bis zu 15,3 Milliarden Dollar geeinigt.

VW weist Vorwürfe von EU-Kommission zurück

Einen Vorwurf der EU-Kommission wies Volkswagen unterdessen zurück. Diese hatte den Konzern beschuldigt, wegen der Abgasmanipulation gegen europäisches Verbraucherrecht verstoßen zu haben.

In einem Schreiben an EU-Kommissarin Vera Jourova weist der Konzern nun auf die angelaufene Rückrufaktion für die insgesamt 8,5 Millionen betroffenen Fahrzeuge in Europa hin. Mit dieser werde dem Kunden schriftlich garantiert, dass es keinerlei technische Verschlechterungen gebe. Auch habe Volkswagen nicht gegen die EU-Richtlinien zu Garantien und über unlautere Geschäftspraktiken verstoßen.