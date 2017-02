Dieselskandal Ex-Chefentwickler belastet Audi-Chef Stadler

Ulrich Weiß, ehemaliger Chefentwickler von Dieselmotoren bei Audi, macht Vorstandschef Rupert Stadler in der Dieselaffäre schwere Vorwürfe und wehrt sich gegen seine Kündigung. Der Anwalt von Weiß zitierte am Dienstag am Arbeitsgericht Heilbronn aus einem Gespräch, das zwischen dem 48-Jährigen und Stadler stattgefunden haben soll. "Stadler betont, dass alles auf Druck von VW und dem VW-Aufsichtsrat geschehen ist", las der Anwalt des Ingenieurs aus dem Protokoll vor. Demnach sagte Weiß daraufhin, man habe ihn für Vorstand und Aufsichtsrat geopfert. Stadler habe geantwortet: "Da ist was Wahres dran."

Zuvor legte der Anwalt des ehemaligen Chefentwicklers Dokumente vor, die belegen sollen, dass Audi-Chef Stadler schon im Jahr 2012 von dem Dieselbetrug erfahren habe. (Lesen Sie hier die Hintergründe auf SPIEGEL Plus.)

Der Entwickler wehrt sich vor Gericht gegen seine Freistellung im Zuge des Dieselskandals bei Volkswagen. Er war nach der Aufdeckung der Betrugssoftware bei Dieselmotoren von Audi im November 2015 zunächst bezahlt freigestellt worden. Inzwischen hat die VW-Tochter ihm gekündigt. Er hält auch die Kündigung vom 15. Februar für unwirksam.

Offiziell will Audi-Chef Rupert Stadler nichts von der Manipulation von 80.000 Dieselmotoren gewusst haben. Im September 2015 war in den USA bekannt geworden, dass VW über Jahre ein Programm zur Manipulation von Diesel-Abgaswerten einsetzte. Neben der Kernmarke VW sind Modelle etwa der Töchter Audi, Seat und Skoda betroffen. Der "Dieselgate" stürzte den Konzern in eine schwere Krise.