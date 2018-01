Nordamerika-Offensive VW plant Comeback mit neuem Jetta

Nach den Verwerfungen durch die Dieselaffäre müht sich der Volkswagenkonzern, in den USA in die Offensive zu kommen. Der deutsche Autobauer hat die Automesse in Detroit genutzt, um Milliardeninvestitionen in den nordamerikanischen Markt anzukündigen.

Bis zum Jahr 2020 sollen 3,3 Milliarden Dollar - das entspricht etwa 2,8 Milliarden Euro - in die Region fließen. VW plant zudem die Einführung neuer Modelle auf dem nordamerikanischen Markt: Zwei sollen es mindestens pro Jahr werden, so Markenchef Herbert Diess.

Kernprojekt der neuen Strategie soll die neue Version des Mittelklassewagens Jetta sein, den VW auf der Ausstellung erstmals vorstellt. In den USA war im September 2015 der Abgasskandal aufgeflogen. VW-Nordamerika-Chef Hinrich Woebcken sprach nun von "sichtbaren Fortschritten" beim Comeback der Marke dort. "Wir wollen Marktanteile gewinnen und von einem Nischenanbieter zu einer bedeutungsvollen Marke in den USA werden", so Woebcken.

Jeder zweite VW wird in China verkauft

Bisher waren die Marktanteile von VW gering, legten aber leicht auf knapp zwei Prozent zu. Zur Einordnung: Im abgelaufenen Jahr lieferte die Kernmarke VW-Pkw weltweit 6,2 Millionen Autos aus - mehr als je zuvor.

VW profitierte dabei vor allem vom starken Geschäft in China - dort seien 3,18 Millionen Autos ausgeliefert worden (plus 5,9 Prozent).

In den USA - wo 2015 der Abgasskandal aufgeflogen war - lag der Absatz hingegen bei gerade einmal 340.000 Fahrzeugen (plus 5,2 Prozent im Vergleich zu 2016). Das war der erste Zuwachs seit 2013.

Schlechter entwickelten sich die Verkäufe in Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz im vergangenen Jahr belastet hatte: Im Gesamtjahr gab es einen Rückgang um 4,7 Prozent auf 531.600 Stück.

VW hat zudem einen Fortstritt in Rechtsstreitigkeiten wegen manipulierter Abgaswerte in Nordamerika verkündet: Der Konzern wird Kunden in Kanada mehr als 190 Millionen Euro an Entschädigungen zahlen. Es handelt sich um eine vorläufige Grundsatzeinigung, die von den zuständigen Gerichten genehmigt werden muss. Zusätzlich soll VW eine Zivilstrafe in Höhe von 1,6 Millionen Euro zahlen.

Bei rund 105.000 kleineren Dieselwagen hatte der Konzern in Kanada bereits vor etwa einem Jahr einen ähnlichen Vergleich über 2,1 Milliarden kanadische Dollar (1,4 Mrd Euro) erzielt. VW hatte im September 2015 auf Druck der US-Umweltbehörden eingeräumt, in großem Stil bei Abgastests betrogen zu haben. Weltweit betrifft die Affäre rund elf Millionen Dieselautos. Der Konzern hat bereits mehr als 25 Milliarden Euro an Kosten für Vergleiche in Nordamerika verbucht.