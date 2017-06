Arbeitskampf VW-Beschäftigte in der Slowakei beenden Streik

Nach einer knappen Woche Arbeitskampf haben die Beschäftigten von Volkswagen Slovakia am Montag ihre Arbeit wieder aufgenommen. Gewerkschafter und Firmenleitung hatten sich am Sonntagabend auf höhere Löhne für die über 12.000 Mitarbeiter geeinigt.

Demnach sollen die Gehälter in mehreren Schritten bis August 2019 um insgesamt 14,2 Prozent steigen. Die Gewerkschaftsvertreter hatten ursprünglich eine Erhöhung von 16 Prozent gefordert, feierten aber auch den Kompromiss als großen Erfolg. In der 25-jährigen Firmengeschichte von Volkswagen Slovakia war dies der erste Streik überhaupt, 70 Prozent der Beschäftigten hatten sich nach Gewerkschaftsangaben an dem Streik beteiligt.

Lange hatten sich die Konfliktparteien in mehreren Gesprächsrunden auf keinen Kompromiss einigen können. Die Belegschaftsvertreter wiesen darauf hin, dass das Automobilwerk am Stadtrand von Bratislava eines der produktivsten im weltweiten Konzernverbund sei und die Mitarbeiter trotzdem nur einen Bruchteil des Lohns ihrer deutschen Kollegen erhielten.

Das habe man nun 25 Jahre lang akzeptiert und VW damit hohe Gewinne ermöglicht. Nun sei Zeit für eine Beteiligung der Arbeiter an diesem Erfolg. Die Firmenleitung argumentierte, mit einem durchschnittlichen Bruttolohn von 1800 Euro pro Monat sei die Bezahlung bei VW doppelt so hoch wie das Durchschnittseinkommen in der Slowakei.

Volkswagen ist einer der größten Arbeitgeber und Exporteure der Slowakei. In dem Land mit 5,4 Millionen Einwohnern werden mehr als eine Million Autos jährlich produziert. Auf eine derartige Quote kommt kein anderes Land. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns wiederum gilt der slowakische Standort als einer der modernsten und produktivsten. Dort werden Autos für fünf Marken produziert, nämlich VW, Porsche, Audi, Seat und Skoda.