Vor Renault-Nissan und Toyota Volkswagen bleibt größter Autokonzern

Der Volkswagen-Konzern hat den Titel als weltgrößter Autobauer trotz der Turbulenzen um die neuen Abgasprüftests knapp verteidigt. Dank ihrer beiden Lkw-Töchter MAN und Scania lagen die Wolfsburger im vergangenen Jahr mit rund 70.000 verkauften Fahrzeugen vor dem Markenbund aus Renault, Nissan und Mitsubishi, der weltweit zusammen 10,76 Millionen Autos losschlug. Auf Rang drei landete der japanische Dauerrivale Toyota mit 10,59 Millionen Fahrzeugen.

Rund 40 Prozent seines gesamten weltweiten Fahrzeugabsatzes erwirtschaftet der Wolfsburger Autokonzern in China. Auf dem Heimatmarkt in Deutschland sind es etwa zwölf Prozent des weltweiten Absatzvolumens. Um dauerhaft in der Volksrepublik bestehen zu können und um auch Marktführer zu bleiben, will der Konzern "chinesischer" werden. Die Autos der Zukunft müssten einen Teil ihres europäischen Charakters verlieren und stärker auf chinesische Ansprüche zugeschnitten sein, erklärte jüngst Vorstandschef Herbert Diess.