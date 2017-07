VW, Daimler, BMW und Co. Minister wollen erst aus den Medien vom Kartellskandal erfahren haben

Wer wusste wann was? Die Bundesregierung hat zu dem vom SPIEGEL aufgedeckten Kartellskandal deutscher Autobauer Position bezogen: Sowohl Wirtschafts- als auch Verkehrsministerium geben an, erst am Freitag aus den Medien von den offenbar seit den Neunzigerjahren üblichen Absprachen erfahren zu haben.

Die Bundesregierung fordert nun umfangreiche Aufklärung. "Natürlich muss alles schonungslos aufgeklärt werden", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Sie warb dafür, das Ergebnis des Kartellverfahrens abzuwarten.

Direkt in die Aufklärung einschalten will sich die Regierung nicht. "Die Kartellbehörden arbeiten aus gutem Grund unabhängig", sagte Demmer. Die Vorwürfe dürften aber voraussichtlich auch beim "Diesel-Gipfel" von Bund, Ländern und Autobranche am 2. August zur Sprache kommen. Sie könne sich nicht vorstellen, dass so ein Thema für den Industriestandort nicht Thema bei dem Treffen sein könnte, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.

Selbstanzeige oder nicht?

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sollen die Autobauer selbst die Kartellbehörden informiert haben, sagte eine Ministeriumssprecherin. Ob es sich dabei auch im rechtlichen Sinn um eine Selbstanzeige handelt, ließ sie offen.

Der SPIEGEL hatte zuvor in seiner aktuellen Titelgeschichte aufgedeckt, wie sich die Konzerne Volkswagen, Audi, Porsche, BMWund Daimler in geheimen Arbeitskreisen umfassend abgesprochen haben - über Technik, Kosten, Zulieferer, sogar über die umstrittene Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge.

Bei der Aufklärung der Vorwürfe übernimmt die EU-Kommission laut Bundesregierung nun die Federführung. Das Bundeskartellamt in Bonn hatte zuvor erklärt, derzeit kein offizielles Verfahren zum Thema zu führen. Es lägen jedoch Informationen zu möglichen Absprachen im technischen Bereich vor. Auch die EU-Kommission habe hierzu Einblick.