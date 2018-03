Neue Vergütungen für Vorstände Eklat im VW-Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat von Volkswagen ist offenbar ein heftiger Disput über das Entlohnungssystem für Vorstände entbrannt. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider.

Auf der Sitzung vor vier Wochen hatte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch demnach über Nachjustierungen an dem Modell abstimmen lassen wollen, das in Grundzügen schon 2017 beschlossen worden war. Allerdings habe er die Mitglieder des Gremiums nicht vorab über die geplanten Änderungen informiert.

Auf der Sitzung sei lediglich per Beamer die neue Systematik an die Wand geworfen worden, berichtet die Zeitung weiter. Darauf habe sich Unmut geregt.

Vor allem der gerade erst in den Aufsichtsrat berufene Bernd Althusmann habe sich von der Art und Weise, mit der das Thema behandelt werden sollte, überfahren gefühlt. Althusmann habe es letztlich abgelehnt, auf der Sitzung über das neue System abzustimmen, schreibt das "Handelsblatt".

Althusmann ist auch Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Er ist neben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einer von zwei Vertretern des Großaktionärs Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat.

Die Anpassung der Vorstandsbezüge soll final von den VW-Aktionären auf der Hauptversammlung im Mai beschlossen werden. Bis dahin wolle Althusmann die Abgabe seiner Stimme nachholen, hieß es.

Für Althusmann wie auch für den niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil sind die Vorstandsbezüge bei Volkswagen ein brisantes Thema. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder heftige Kritik an der Höhe der Bezüge gegeben. Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn hatte einmal eine Rekordvergütung von 17 Millionen Euro bezogen.

Weder Althusmann noch Volkswagen wollten sich auf Anfrage zu dem Sachverhalt äußern.

Weil kritisierte derweil Äußerungen von VW-Chef Matthias Müller zur Regulierung von Managergehältern. "Eine Begrenzung von Managergehältern auf fünf Millionen Euro pro Jahr mit den Verhältnissen in der DDR zu vergleichen, ist komplett abwegig", sagte Weil der "Welt".

Müller hatte im SPIEGEL auf die Frage nach einer Gehaltsobergrenze von beispielsweise fünf Millionen Euro geantwortet: "In Deutschland besteht der Drang, alles politisch regeln zu wollen. Aber wo soll das enden? Wir hatten so was bereits einmal in Form der DDR. Da ist auch alles geregelt worden."

Weil sagte, mit diesen Äußerungen werde Müller "den Verhältnissen in Deutschland nicht einmal von Ferne gerecht". In der DDR hätten die Menschen "sicher andere Probleme als Spitzengehälter von Managern" gehabt.

Kritik äußerte der SPD-Politiker auch an Müllers genereller Begründung für Gehälter von Spitzenmanagern. Müllers Argument, nach dem ein VW-Vorstandschef schließlich auch eine sehr große Verantwortung trage, könnten Weil zufolge auch ganz andere Berufsgruppen für sich in Anspruch nehmen, die wesentlich weniger verdienten.

Müller hatte im SPIEGEL zwei Gründe für ein hohes Gehalt genannt: Die Relevanz des Unternehmens für die Volkswirtschaft sowie das Risiko, das man als Konzernchef trage: "Als solcher steht man immer mit einem Fuß im Gefängnis."

Zuvor hatte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) "erstaunt" über die Gehaltszuwächse von VW-Top-Managern gezeigt. Die Vergütung der Mitglieder des Konzernvorstands stieg 2017 auf rund 50,3 Millionen Euro - nach 39,5 Millionen Euro im Jahr zuvor.