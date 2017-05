Aufarbeitung des Abgasskandals Aktionäre gehen VW hart an

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Dieselkrise? Exakt, Dieselkrise. Es ist ein subtiler, aber deutlich hörbarer verbaler Schwenk, den VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und VW-Konzernboss Matthias Müller auf der Hauptversammlung in Hannover vollziehen. Erstmals nennen sie den Skandal um manipulierte Selbstzünder-Motoren vor großem Publikum nicht mehr beschönigend Diesel-Thematik, sondern durchgängig Dieselkrise.

Dabei will Müller seine Aktionäre eigentlich auf die Zukunft einschwören. "Ich lade Sie ein, den Blick nach vorne zu richten", sagt er gleich zu Anfang seiner Rede. Er skizziert Jahre des radikalen Umbruchs für die Branche hin zu Elektroautos und neuen mobilen Angeboten - ein Wandel, aus dem Volkswagen gestärkt hervorgehen soll.

Doch die Fehler der Vergangenheit müssen Müller und zuvor Aufsichtsratschef Pötsch auch ansprechen. Sie tun das erstaunlich ausführlich und mit einem geschickten Dreh: Sie erklären, wie viel der Konzern bei der Aufarbeitung des Skandals unternommen und was sich dadurch alles im Konzern verändert habe.

Die Kanzlei Jones Day, die Volkswagen monatelang durchleuchtete, habe mehr als 600 Interviews mit VW-Mitarbeitern geführt und einen "Datenraum" von 100 Millionen Dokumenten gesichert, sagt Pötsch.

Es gibt jetzt ein neues Hinweisgebersystem, das Fehlverhalten von Mitarbeitern frühzeitig aufdecken soll.

Und den Dieselskandal arbeitet VW langsam ab: Von den weltweit 11 Millionen Diesel-Fahrzeugen mit manipulierter Software an Bord hat der Konzern 4,7 Millionen Fahrzeuge umgerüstet.

Doch um die Antwort auf eine entscheidende Frage drückt sich Europas größter Autohersteller: Welche ranghohen Manager im Konzern frühzeitig von der Betrugs-Software wussten und damit mitverantwortlich waren für jenen Skandal, der Volkswagen seine schwerste Krise bescherte.

Investoren attackieren das VW-Management

An fehlender Transparenz entzündet sich auf der Hauptversammlung die versammelte Kritik der VW-Investoren: Der Corporate-Governance-Experte Christian Strenger warf Volkswagen eine "Wagenburgmentalität" vor und eine mangelnde Unabhängigkeit des Aufsichtsrats. Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Invest, die auch Musterklägerin im Gerichtsverfahren von VW-Aktionären gegen den Konzern ist, verlangt die Ergebnisse der Untersuchungen durch die Kanzlei Jones Day, genauso wie Aktionärsberater Hermes.

Die Art, wie VW mit der millionenfachen Manipulation von Diesel-Abgaswerten umgehe, trage nicht dazu bei, das Vertrauen wiederherzustellen, kritisierte Deka-Fondsmanager Andreas Thomae. Hermes-Manager Hans-Christoph Hirt prangerte an, die Probleme würden "nicht systematisch angegangen". Seiner Ansicht nach sollte man Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung verweigern.

Der Bericht der Anwaltskanzlei Jones Day ist zu einem zentralen Streitpunkt geworden. Chefaufseher Pötsch hatte dessen Veröffentlichung ursprünglich mehrfach in Aussicht gestellt. Dieses Versprechen wird er aber nie einlösen, wie er schon kürzlich deutlich gemacht hat. "Um es klar zu sagen: Einen schriftlichen Abschlussbericht von Jones Day gibt es nicht und wird es nie geben", bekräftigte er seine Haltung vor den Aktionären. Zum einen liefen die Ermittlungen der Anwälte weiter. Zum anderen habe sich VW bei Abschluss des Vergleichs in den USA verpflichtet, ein solches Dokument nicht vorzulegen.

Falls man das doch tue, drohten hohe Strafen, sagt Pötsch. Mit einer Veröffentlichung eines solchen Berichts würde Volkswagen deshalb "unvertretbare Risiken" eingehen, argumentiert er. Die wichtigsten Erkenntnisse stünden ohnedies auch im sogenannten "Statement of Facts", das Basis des US-Vergleichs ist. Aus Sicht der VW-Führung war es das schon in puncto Transparenz.

Investoren reicht der lapidare Hinweis nicht. Hermes-Manager Hirt etwa fordert, dann eben in Absprache mit der US-Justiz zumindest eine Zusammenfassung der Ermittlungsergebnisse von Jones Day zu veröffentlichen. Die Anteilseigner könnten nur so bewerten, ob der Konzern die richtigen Konsequenzen aus der Abgasmanipulation ziehe, die vor gut eineinhalb Jahren von den US-Umweltbehörden öffentlich gemacht worden war.

Gerichtsprozesse zu Anlegerklagen rollen an

Mit weiteren Informationen dürfte VW zurückhaltend sein - auch mit Blick auf Ermittlungen von Staatsanwälten in Braunschweig und München sowie die kommenden Gerichtsprozesse mit klagenden Anlegern. Rechtsanwalt Andreas Tilp etwa vertritt zahlreiche Aktionäre und institutionelle Investoren, die dem VW-Konzern vorwerfen, nicht frühzeitig genug über den Dieselskandal informiert zu haben. VW weist dies zurück. Ein Prozess nach dem Kapitalanleger-Musterverfahren wird Anfang 2018 beginnen.

"Besonders für die Klagen von Aktienkäufern aufgrund des Wertpapierhandelsgesetzes sehen wir gute Chancen", sagt Tilp. "Hier muss VW für alle falschen oder unterlassenen Informationen an Anleger geradestehen - und zwar auch nur bei grober Fahrlässigkeit. Zugleich trägt das Unternehmen die Beweislast, nicht falsch gehandelt zu haben."

Tilp, der unter anderem die Deka vertritt, hat wegen Kursverlusten bei VW-Aktien im Zuge des Dieselskandals Schadensersatzklagen in Höhe von insgesamt rund sechs Milliarden Euro gegen den VW-Konzern eingebracht - beim Landgericht Braunschweig, in Stuttgart und auch in den USA. Insgesamt fordern Anwälte von Anlegern zehn Milliarden Euro Schadensersatz vom Konzern, der sich in den USA bereits mit Geschädigten durch Vergleiche auf die Zahlung von insgesamt mehr als 22 Milliarden Euro geeinigt hat.

Zusammengefasst: Die VW-Führung will die Dieselkrise hinter sich lassen, auf der Hauptversammlung präsentiert sie Details über die interne Aufarbeitung sowie Zukunftspläne. Doch aufgebrachte Investoren kann der Konzern nicht beschwichtigen. Sie fordern ein größeres Maß an Transparenz über die Ursachen der Dieselmanipulation und wollen wissen, wer dahinter steckte. Nur so sei der Aufbau von neuem Vertrauen möglich. VW allerdings sträubt sich.