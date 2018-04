Konzernumbau Diess greift bei VW nach der ganzen Macht

Der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess soll zum Chef des Autokonzerns aufsteigen - und könnte dabei mächtiger werden als seine Vorgänger. Nach SPIEGEL-Informationen will er zugleich mit dem Konzern auch die wichtige Marke VW weiter leiten. Eigentlich sind Konzern- und Markenführung bei Volkswagen bisher getrennt.

Nun dürfte Diess' Machtfülle sogar noch weiter wachsen, denn er will auch eine alte Idee wieder aufgreifen und VWs Marken in Gruppen bündeln.

Dass Diess so viel Macht bekommen könnte, ist überraschend. Noch vor einigen Monaten führte der Manager einen gravierenden Streit mit Volkswagens mächtigem Arbeitnehmerführer Bernd Osterloh über den Sanierungskurs der Kernmarke VW.

Die Idee, Europas führenden Autohersteller und quasi im Nebenjob dessen wichtigste Marke VW zu führen, hatte bereits der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn einmal umgesetzt - und war dafür heftig kritisiert worden. Winterkorn verschliss sich tatsächlich bei der Aufgabe, so viele Aufgaben zugleich bewältigen zu müssen. Daher überließ sein Nachfolger Matthias Müller den Job bei der VW-Marke im Jahr 2015 dem ehemaligen BMW-Manager Herbert Diess. Der will nun - da Müller ausgelaugt von den Querelen um den Dieselskandal den Konzern verlassen wird, - wieder die ganze Macht, allerdings etwas cleverer.

"Diess möchte beides machen, Konzern und VW-Marke. So will er die wichtige Marke direkt weiterentwickeln können", heißt es aus Aufsichtsratskreisen. "Er will dafür jedoch einen operativen Vorstand auf Markenseite, der ihm im Tagesgeschäft den Rücken frei hält."

Dass der Plan so durchgeht, ist keineswegs sicher. Noch fehlt die Zustimmung des Aufsichtsrats, der am Freitag tagt.

Vier neue Markengruppen geplant

Gelingt dem einstigen BMW-Manager sein Coup, gewinnt er wohl sogar mehr Durchgriffsmacht, als auf den ersten Blick zu erkennen. Denn zugleich will der Aufsichtsrat auch über eine völlig neue Konzernstruktur sprechen: VWs Marken sollen in vier Gruppen aufgeteilt werden, erfuhr der SPIEGEL aus dem Konzern. Das stehe nun auch zur Debatte und könne kurzfristig entschieden werden, wenn die Personalien nicht zu viel Diskussionsbedarf mit sich brächten.

Eine Volumengruppe solle die Marken VW, Skoda und Seat bündeln

solle die Marken und bündeln in einer Premiumgruppe soll Audi stehen,

soll stehen, eine Sportwagengruppe mit dem Projektnamen "Super-Premium" soll Porsche , Bugatti, Bentley und Lamborghini umfassen,

, und umfassen, eine Nutzfahrzeugholding die Lkw und kleineren Nutzfahrzeuge des Konzerns.

Ein solches Modell hatten vor Jahren schon Winterkorn und Betriebsratschef Osterloh überlegt. Sie wollten so den Weltkonzern mit seinem Dutzend Marken und rund 600.000 Mitarbeitern besser steuern können. Realität wurde es bisher aber nie. Auch jetzt dürfte es noch für Diskussion sorgen, heißt es - zumal eben auch Diess' Zugriff auf die VW-Marke Konfliktstoff berge.

"Das Ansinnen von Diess wird kontrovers diskutiert werden", verlautet aus dem Aufsichtsrat. Wichtige Unterstützer aber hat Diess bereits: Der mächtige Betriebsratschef Bernd Osterloh und die Eigentümerclans der Porsches und Piëchs stützten die Pläne, heißt es aus dem Konzern. Die Sprecher von VW, des Eigentümerclans und des Betriebsrats wollten zu den Informationen allerdings keine Stellung nehmen.

Wenn Diess die Landesvertreter von Niedersachsen nun noch auf seine Seite ziehen kann, steht seinem Plan nichts mehr im Wege. Im Aufsichtsrat kann sich derzeit keine Seite allein durchsetzen, weder der Porsche-Piëch-Clan noch Osterloh, noch Niedersachsen. Sie müssten Bündnisse schmieden.

DPA Die Mächtigen: Wolfgang Porsche (l.), Sprecher der Eigentümerfamilie, Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (2.v.r.), Betriebsratschef Bernd Osterloh (r.) - mit VW-Chef Matthias Müller in ihrer Mitte.

Betriebsratschef Osterloh zeigt seine Macht

Osterloh allerdings gewinnt nun in der neuen Konstellation an Macht hinzu. Denn sein langjähriger Mitstreiter Gunnar Kilian, derzeit Generalsekretär des Betriebsratschefs, soll zum neuen Personalvorstand aufsteigen und den mit Osterloh hart aneinandergeratenen Karlheinz Blessing ablösen. Dann hätte der Arbeitnehmerführer bei Volkswagen ebenfalls eine nie dagewesene Machtfülle - denn fortan verhandelt er über Jobs im Konzern mit einem Getreuen.

Schon jetzt kommt allerdings auch so niemand im Konzern an Osterloh vorbei. "Hier installiert keiner einen Vorstand, wenn der Betriebsrat ihm nicht wohlgesonnen ist", berichtet ein Eingeweihter, der schon viele Debatten an der Konzernspitze erlebt hat.

Das dürfte sich bald auch auf eine weitere Personalie auswirken. Ein neuer China-Chef muss gesucht werden. Der bisherige Manager auf dem Posten, Jochem Heizmann, soll demnächst ausscheiden, erfuhr der SPIEGEL aus Konzernkreisen. Schon länger wird darüber intern diskutiert, denn Heizmann wurde zu Jahresanfang 66 Jahre alt und sein Vertrag läuft aus.

imago/Susanne Hübner China-Chef Jochem Heizmann

Doch der chinesische VW-Partner FAW habe darauf gepocht, dass der Manager China-Vorstand bei VW bleibe, da es vor allem bei Getrieben Probleme und Rückrufe gab, sagt ein Ingenieur. Nun sei das Gröbste ausgestanden. Heizmann werde abgelöst, bestätigte eine Person aus dem Aufsichtsratsumfeld. Ein Nachfolger sei noch nicht gefunden, könnte aber aus dem kaufmännischen Bereich stammen.