VW-Chef Herbert Diess Demütig im Ton, hart in der Sache

Sie hörte sich gut an, die Rede von Herbert Diess auf der Hauptversammlung der Volkswagen-Aktionäre in Berlin. Der Konzern müsse "noch ehrlicher, offener und anständiger" werden, sagte der neue VW-Chef. Es müsse klar sein, dass nicht alles, was legal sein möge, auch legitim sei. Eine offene Unternehmenskultur sei nötig, in der Widerspruch nicht erstickt, sondern belohnt werde.

Man kann davon ausgehen, dass Diess es ernst damit meint, schließlich hat der Ingenieur seine Karriere bei Bosch und BMW begonnen, in Unternehmen also, die bereits eine besondere Unternehmenskultur pflegten, als in Wolfsburg noch recht autoritäre Verhältnisse den Ton bestimmten.

Doch am Donnerstag im Citycube auf dem Berliner Messegelände wird Diess bestimmt auch daran gedacht haben, seine Widersacher zu umgarnen. Denn die Art und Weise, wie VW mit seinen Kunden im Zusammenhang mit dem Dieselskandal umgegangen ist, hat viele wütend zurückgelassen.

Viel Widerspruch kam allerdings nicht aus dem Plenum bei der Hauptversammlung. Die guten Zahlen trugen ebenso zu der recht entspannten Stimmung bei, wie die Rede des Vorstandschefs. Der wandte nach der selbstkritischen Einleitung schnell den Blick nach vorn und lieferte Skizzen, wie der Konzern geordnet sein müsste, um Entscheidungen zu beschleunigen und Doppelarbeit zu vermeiden. Zentral ging es es um die Anforderungen, die die Mobilität in Zukunft für die Autokonzerne bereithält. Dazu gehören Elektroantrieb, Roboterautos und digitale Plattformen, auf den die Menschen ihre Reisen organisieren.

Befindlichkeiten spielen keine Rolle

Auf Befindlichkeiten wird er kaum Rücksicht nehmen, ganz gleich, ob sie den Porsche/Piëch-Clan betreffen oder die Arbeitnehmer. Was sich als Ballast erweist, wird hinterfragt.

Ein Beispiel könnte der Motorradhersteller Ducati sein, den Konzern-Patriarch Ferdinand Piëch einst in die VW-Welt geholt hatte. Diess' Vorgänger Matthias Müller hatte schon einmal versucht, das komplizierte Geschäft loszuwerden, doch die Familie hatte die Pläne schnell beerdigt. Auch für Diess gehört Ducati nicht zum Kerngeschäft und dürfte die Konzentration auf das Wesentliche stören.





Für die Arbeitnehmer dürfte der neue Kurs schwierig werden. Bereits vor einem Jahr war Diess, damals als VW-Markenchef, mit Bernd Osterloh, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, wegen seiner forschen Gangart aneinandergeraten. Osterloh bekräftigte jüngst im "Handelsblatt", der Streit sei beigelegt und man habe einen Weg zueinander gefunden; doch mit der Harmonie könnte es schnell vorbei sein, wenn der Systemwechsel vom Verbrenner und zum Elektroantrieb nicht mehr nur zusätzliche Arbeitsplätze schafft, sondern welche kostet.





Außerdem gibt es Anzeichen, dass die Loyalität zwischen Konzernvorstand und Betriebsräten längst nicht mehr so sehr gegeben ist, wie in der Ära Piëch. Diess riskiert eher den Konflikt als den faulen Kompromiss - auch wenn er sich mit einflussreichen Vertretern wie Osterloh oder IG-Metall-Chef Jörg Hofmann anlegen muss, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Zur Not ist er bereit, eine Einigung zu unterminieren, wenn sie seinen Vorstellungen nicht entspricht. So versuchte er Anfang 2017, ein nach monatelangem Streit vereinbartes Sparpaket in seinem Sinne nachträglich zu verändern. Dank der Unterstützung des Familienclans kam er damit durch, obwohl selbst der damalige Vorstandchef Müller sich auf die Seite der Arbeitnehmer geschlagen hatte.

Hackordnung klargestellt

Wer im Haus künftig regiert, stellte Aufsichtsrat Wolfgang Porsche kurz vor der Hauptversammlung in einem Interview mit dem "Stern" klar: Diess und niemand anders. "Arbeitnehmer sollten bei Themen, die die Mitarbeiter betreffen, mitbestimmen. Aber es sollte sich daraus kein Anspruch auf ein Co-Management ableiten."

Die Nachricht hat Osterloh offensichtlich verstanden. Im "Handelsblatt" machte er nicht einmal den Versuch, die Forderungen Porsches zu relativieren. Und der Streit mit Diess? Längst vergessen. Der neue Chef sei der richtige Mann, sagte der Betriebsratsvorsitzende: "Mit seinen drei Jahren bei VW kennt er das Unternehmen, er ist aber freier in seinen Entscheidungen als andere Manager vor ihm."