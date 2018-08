Zehn Prozent mehr Absatz VW steigert Verkäufe dank hoher Rabatte

Der VW-Konzern hat im Juli wegen der anstehenden Einführung neuer Prüfverfahren Käufer mit hohen Rabatten gelockt. Der Autobauer steigerte dadurch seine Absatzzahlen deutlich. Im vergangenen Monat lieferte VW 908.200 Fahrzeuge aus, eine Steigerung um 10,6 Prozent, teilte das Unternehmen mit.

"Der Juli war ein starker Monat für den Konzern, in dem alle Marken deutlich bei den Auslieferungen zulegen konnten. Dies hängt auch mit einem Sondereffekt zusammen - den NEFZ-Absatzprogrammen der Marken", sagte Konzernvertriebschef Fred Kappler.

NEFZ steht für Neuer Europäischer Fahrzyklus - es ist die alte Prüfnorm. Autos, die nach ihr zertifiziert wurden, dürfen ab dem 1. September nicht mehr verkauft werden. Der neue Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) gilt dann in der EU.

Das neue Verfahren wird eingeführt, weil der tatsächliche Benzinverbrauch und die Angaben der Hersteller oft extrem voneinander abweichen. (Den Hintergrund zu dem neuen Prüfverfahren lesen Sie hier.)

VW erwartet Kosten in Milliardenhöhe

Insbesondere die Volkswagen-Kernmarke VW hadert mit den neuen Prüfverfahren, weil Hunderte Getriebe-Motorkombinationen neu zugelassen werden müssen. Der Konzern rechnet im zweiten Halbjahr beim operativen Ergebnis mit Belastungen in Milliardenhöhe, weil er nicht mit den Messungen hinterher kommt und zudem die Produktion tageweise angehalten werden muss.

Kappler warnte vor deutlich schwächeren Absatzzahlen in den kommenden Monaten. "Wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, die zu erwartenden Auswirkungen des neuen WLTP-Prüfverfahrens in den nächsten Monaten so gering wie möglich zu halten", sagte er.

Derweil kündigte der Autobauer an, die Produktivität an deutschen Standorten bis 2020 um 25 Prozent zu erhöhen. Im Stammwerk Wolfsburg soll die Produktion von rund 800.000 Fahrzeugen im Jahr auf eine Million steigen. Dazu werde die Produktion des Absatz-Dauerbrenners Golf mit Einführung der achten Modellgeneration in Wolfsburg gebündelt, sagte Andreas Tostmann, Produktions- und Logistikvorstand von VW Pkw. Die Produktion würde aus Mexiko und Zwickau nach Wolfsburg verlegt.