Quartalszahlen Volkswagen kann Gewinn deutlich steigern

Trotz Belastungen durch den Abgasskandal hat Volkswagen seinen Betriebsgewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz lag mit 52 Milliarden Euro ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Analysten hatten dagegen mit stagnierendem Umsatz und einem Rückgang des bereinigten Ebit um drei Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gerechnet.

Unter dem Strich schrieb der Wolfsburger Konzern einen Gewinn von 2,3 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte wegen der ersten Rückstellungen für die Kosten des Abgasskandals ein Verlust von 1,7 Milliarden Euro zu Buche gestanden.

Die VW-Tochter Audi rechnet wegen der Aufarbeitung des Diesel-Skandals und Rückrufen von Autos mit fehlerhaften Takata-Airbags mit deutlich höheren Kosten. Die zusätzlichen Belastungen schätzt Audi auf rund 620 Millionen Euro. Damit kappt der wichtigste Gewinnbringer für die Konzernmutter Volkswagen auch die Gewinnerwartungen für das Jahr 2016.

ADAC für Musterklagen

Da die Entschädigungsaussichten für deutsche VW-Kunden bisher gering sind, schlägt der ADAC jetzt generelle Musterklagen vor. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge will der Automobilclub, dass die Bundesregierung dafür die entsprechenden rechtlichen Grundlagen schafft. "Eine Musterklage könnte die Rechte und Ansprüche von VW-Besitzern zügig klären", wurde ein ADAC-Sprecher zitiert. Ziel sei, dass Kunden dann wissen, was ihnen zusteht.

Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht weiterhin keine Chance für eine Entschädigung deutscher VW-Kunden. "Die Rechtssituation in Deutschland ist anders als in den USA", sagte er zu "Bild". In den USA könnten die Fahrzeuge nicht in einen rechtskonformen Zustand versetzt werden, deshalb erhalten die Kunden dort eine Entschädigung oder können ihren Wagen an VW zurückverkaufen. In Deutschland müsse VW dagegen die Fahrzeuge durch Nachrüstung "in den rechtskonformen Zustand versetzen".

Als Reaktion auf den VW-Skandal wollte Justizminister Heiko Maas (SPD) auch in Deutschland eine Gesetzesgrundlage für Musterklagen eröffnen. Mittlerweile ist aber zweifelhaft, ob das Vorhaben noch vor der Bundestagswahl umgesetzt wird.