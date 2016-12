Deutscher Autobauer Volkswagen macht Englisch zur Konzernsprache

In den meisten Dax-Konzernen ist es selbstverständlich, dass Englisch gesprochen wird. Denn große Unternehmen wie Adidas, Henkel oder Lufthansa sind sogenannte Global Player - sie bieten ihre Produkte auf der ganzen Welt an. Da ist es für jeden Manager Pflicht, Englisch zu beherrschen.

Jetzt zieht Volkswagen nach und macht Englisch zur offiziellen Konzernsprache. "Digitalisierung, Vernetzung und Elektromobilität werden unsere Branche grundlegend verändern", sagte Personalvorstand Karlheinz Blessing. "Deshalb richten wir unsere Managementkultur rechtzeitig darauf aus."

Künftig sollen Auslandsaufenthalte und Kenntnisse in verschiedenen Geschäftsbereichen für Manager einen höheren Stellenwert bekommen.

Die Einführung der neuen Konzernsprache begründet Volkswagen auch damit, dass dadurch mehr internationale Spitzenkräfte eingestellt werden könnten. "Als global aufgestellter Konzern brauchen wir die weltweit besten Leute", sagte Blessing. Die neuen Vorgaben sollen nach einer Übergangsphase von fünf Jahren verpflichtend werden.

Viele altgediente VW-Manager sprechen bisher vor allem Deutsch. Konzernchef Matthias Müller hatte am Rande der Automesse in Detroit vor knapp einem Jahr durch ein auf Englisch geführtes Interview eines US-Radiosenders für Irritationen in der Abgasaffäre gesorgt. Bereits zuvor hatte er Fremdsprachendefizite in der freien Rede offenbart.