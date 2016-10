Abgasskandal Missouri reicht Klage gegen VW ein

In den USA hat ein weiterer Bundesstaat Volkswagen wegen des Abgasskandals bei Dieselfahrzeugen verklagt. Mit Missouri gehen nun insgesamt 17 US-Bundesstaaten gegen den Wolfsburger Autobauer gerichtlich vor, darunter Kalifornien, New York, Texas und New Jersey.

Volkswagen habe nicht nur die Umweltgesetze von Missouri missachtet, sondern auch die Gesundheit und das Wohl der Bürger, teilte Generalbundesanwalt Chris Koster am Montag mit. Volkswagen erklärte, die Klage zu prüfen und entsprechend zu reagieren.

Damit könnten weitere Kosten auf den Konzern zukommen. Mit Sammelklägern und Behörden erreichte der Autobauer bereits einen Vergleich, der aber noch von einem Gericht endgültig gebilligt werden muss. Am Dienstag ist deshalb eine Anhörung in San Francisco angesetzt. Der zuständige Richter Charles Breyer will bekannt geben, ob er dem zwischen VW und US-Zivilklägern ausgehandelten Kompromiss zur Beilegung des Rechtsstreits endgültig zustimmt. Davor will er sich noch einmal umfassend von den Streitparteien informieren lassen.

Dabei geht es um den Rückkauf beziehungsweise die Umrüstung von 475.000 manipulierten Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren. Die Einigung kostet VW knapp 15 Milliarden Dollar. Für die etwa 85.000 Dickschiffe des Konzerns, die mit 3,0-Liter-Antrieb der Tochter Audi unterwegs sind, ringt der Konzern jedoch weiterhin um eine Lösung. Bis zur nächsten Anhörung am 3. November will Breyer konkrete Vorschläge sehen, wie diese laut US-Regulierern ebenfalls mit illegaler Software zur Abgaskontrolle ausgerüsteten Autos in einen gesetzeskonformen Zustand versetzt werden können.

Sollte eine technische Umrüstung nicht möglich sein, könnte VW gezwungen sein, Kunden wie bereits bei den 2,0-Liter-Modellen Rückkäufe anzubieten. Da es sich bei den größeren Wagen mitunter um teure Luxusmodelle der Oberklassetöchter Audi und Porsche handelt, dürfte das noch einmal richtig ins Geld gehen.

Dass Breyer den Vergleich über die 2,0-Liter-Motoren genehmigen wird, gilt als wahrscheinlich. Der Richter hatte das Entschädigungsangebot des Konzerns bereits vor Monaten als fair und angemessen eingestuft. Bei der finalen Entscheidung geht es vor allem darum, ob die Offerte auch bei den Hunderttausenden betroffenen Dieselbesitzern Anklang findet. Hohe Annahmequoten haben aber bereits gezeigt, dass das wohl der Fall ist.