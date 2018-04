Neuer VW-Chef Diess "Besser ein Verband von Schiffen als ein Panzerkreuzer"

Die Lage bei Volkswagen erinnert an eine Scheidung. Der frühere Ehemann hat die Kinder mit großgezogen, öffentlich über ihn herziehen mag man nicht. Der überraschend geschasste Vorstandschef Matthias Müller soll sogar weiter den mütterlichen Konzern beraten.

Dementsprechend mühen sich Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und der österreichische Manager Herbert Diess, der Müller abgelöst hat, keine Kritik am Ex-Chef herauszulassen. "Es geht um Weiterentwicklung und um keine Revolution", sagt der 59-jährige Diess am Freitag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als neuer Konzernchef.

VW arbeitet derzeit am bislang größten Umbau seiner Geschichte. Eingeführt werden sollen die einzelnen Markengruppen "Volumen" (mit VW, Skoda und Seat), "Premium" (Audi) und "Super Premium" (Porsche, Bentley, Bugatti sowie perspektivisch auch Lamborghini). Für die Nutzfahrzeug-Einheit Truck & Bus sollen zudem die Voraussetzungen eines Börsengangs geschaffen werden, der nach SPIEGEL-Informationen bis zu sieben Milliarden Euro in die Konzernkasse spülen soll.

Pötsch über Müller: "Kulturwandel eingeleitet"

Trotzdem sagt der bisherige Marken- und neue Konzernchef Diess, der künftig auch das Massengeschäft "Volumen" in Personalunion mitverantwortet, mit Blick auf den von Müller begonnenen Strukturwandel: "Es gibt keinen Grund, am eingeschlagenen Kurs zu zweifeln."

Nur: Wenn aber alles beim Alten bleiben soll und sich Müllers Bilanz sehen lassen kann - warum musste er dann gehen?

Zu den Gründen schweigen Diess und Pötsch wortreich. Pötsch liest bei der Vorstellung des Neuen langsam vom Blatt ab, so als ob er Angst habe, etwas Falsches zu sagen. Er lobt Müller überschwänglich. "Er hat den notwendigen Kulturwandel in die Wege geleitet", außerdem stehe VW wirtschaftlich so gut da wie nie, sagt Pötsch.

"Nur der, der nichts tut, macht keine Fehler", sagt Pötsch weiter. Man habe lediglich ein Team gewollt, das noch da ist, wenn die Folgen der Änderungen zu spüren sind. Allerdings: Auch Müller soll noch Jahre bei VW bleiben - und dürfte dafür viel Geld kassieren. Seine künftige Rolle: unklar.

Diess will Dezentralisierung vorantreiben

Mit Dieselkrise, Vertrauensverlust, der Digitalisierung des Autos sowie der anstehenden Elektrowende steht Volkswagen vor großen Herausforderungen. Es gehe darum, die Transformation zu beschleunigen, sagt Pötsch. Auch in der Führung habe es eine "Weiterentwicklung" geben müssen. Zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass dem Aufsichtsrat der von Müller angestoßene Wandel beim weltgrößten Autokonzern mit mehr als 600.000 Beschäftigten nicht schnell genug gegangen ist.

Jetzt also die Radikalkur. "Besser ein Verband von Schiffen als ein Panzerkreuzer", sagt Diess zur Neustruktur der Marken. Digitalisierung soll Querschnittsaufgabe sein. Die Bereiche Produktion, Entwicklung und Vertrieb der einzelnen Gruppen sollen neu sortiert werden. VW will damit viel Geld einsparen.

Zu den wichtigsten weiteren Änderungen im VW-Konzern zählen:

Für die Markengruppen sind nun jeweils Vorstandsvorsitzende verantwortlich. Neben Diess (Volumen), Audi-Chef Rupert Stadler (Premium) und Porsche-Chef Oliver Blume (Super-Premium). Blume rückt auch in den Konzernvorstand auf.

(Premium) und Porsche-Chef (Super-Premium). Blume rückt auch in den Konzernvorstand auf. Mit dem bisherigen Generalsekretär des Konzernbetriebsrates, Gunnar Kilian , bekommt VW einen neuen Personalvorstand. Der Nachfolger von Karlheinz Blessing gilt als Vertrauter von Betriebsratschef Bernd Osterloh , der damit seine Macht ausbauen kann. Der IG-Metall-Chef und Vizevorsitzende des VW -Aufsichtsrats, Jörg Hofmann , zeigte sich darüber erfreut.

, bekommt VW einen neuen Personalvorstand. Der Nachfolger von Karlheinz Blessing gilt als Vertrauter von Betriebsratschef , der damit seine Macht ausbauen kann. Der IG-Metall-Chef und Vizevorsitzende des VW -Aufsichtsrats, , zeigte sich darüber erfreut. Der Beschaffungschef der Marke VW, Ralf Brandstätter, rückt kommissarisch in den Konzernvorstand auf. Einkaufsvorstand Francisco Javier Garcia Sanz war seiner Abberufung zuvorgekommen.

Aber gelingt es Diess, VW schnell genug zu modernisieren? Kontroverse Debatten scheut er - wie sein Vorgänger - nicht. Während Müller seine teils harsch wirkenden Äußerungen als Schwäche ausgelegt wurden, werden die Aussagen von Top-Manager Diess bislang als Beleg für sein Selbstbewusstsein gewertet. Diess konnte zuletzt sogar unwidersprochen in der ARD-Sendung "Anne Will" sagen: "Unsere Diesel sind die besten der Welt."

Dass sich Diess Kritik stellt, spricht erst mal für ihn. Als Vorstandschef dürfte die Angriffsfläche aber größer werden. Der Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter forderte bereits: "Er muss endlich die Dieselaffäre aufklären und reinen Tisch machen."

Wie sehr dieser Prozess noch stockt, belegt eine Szene, die das "Handelsblatt" schildert. Demnach ließ Aufsichtsratschef Pötsch diese Woche alle in einem Sitzungssaal versammelten Vorstände jeweils einzeln zum Rapport mit sich und Diess antanzen. In dem Nebenraum erfuhren die Betroffenen, ob sie künftig noch eingeplant werden oder nicht. Danach durften sie zurück und mussten den nächsten reinschicken.

Das erinnert eher an Konzernführung alter Schule - ein wirklich offener Umgang mit dem Abgasskandal oder eine Aufarbeitung der Abgastests an Affen scheinen angesichts dessen in weiter Ferne.