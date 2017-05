Vorläufige Zahlen Volkswagen steigert Quartalsgewinn deutlich

Beim weltgrößten Autobauer Volkswagen dürfte sich rund um die Zahlenvorlage zum ersten Quartal vieles um das Sparpaket bei VW drehen. Lieber wäre es den Wolfsburgern jedoch, man würde sich vor allem auf das gute Ergebnis konzentrieren. Denn so ließe sich die Krise wenigstens für kurze Zeit ausblenden. Bereits Mitte April hatte der Konzern vorläufige Zahlen für das operative Ergebnis vorgelegt und das unerwartet gute Abschneiden vor allem der chronisch ertragsschwachen Kernmarke zugeschrieben. An diesem Mittwoch legt Volkswagen den Zwischenbericht vor.

Auch wenn die wesentlichen Ergebnisgrößen für Konzern und Marke bereits bekannt sind, dürften die Details spannend werden. Schließlich ändert VW auch einiges in der Rechnungslegung für die Marke. Wie hoch also die Profitabilität der Sparte - auch im Vergleich mit dem Vorjahr - ist und was das für das "Zukunftspakt" getaufte Spar- und Effizienzprogramm heißt, wird das Interesse der Anleger wecken.

Auf der Jahrespressekonferenz im März hatte Finanzvorstand Frank Witter angekündigt, bestimmte Handelsgesellschaften aus der Marke VW herauszulösen, um die Finanzen der 12 Fahrzeugmarken transparenter darzustellen. So finden unter anderem einige Importeure und Händler keine Berücksichtigung mehr in den Zahlen für die Marke, da viele nur zu einem geringen Teil Autos der Marke VW vertreiben. Seit Jahren fordern auch die Arbeitnehmervertreter bei VW, Umsätze und Gewinne im VW-Konzern anders - und damit gerechter - zu verrechnen.

Umstellung hat starke Auswirkungen

In einem Konzern mit jährlich über zehn Millionen verkauften Fahrzeugen fällt die Umstellung in der Buchhaltung deutlich ins Gewicht: 2016 wären auf diese Weise statt 106 nur 74 Milliarden Euro Umsatz bei der Marke VW Pkw angefallen. Das operative Ergebnis hätte 1,6 statt 1,9 Milliarden Euro betragen, die Umsatzrendite jedoch 2,1 statt 1,8 Prozent.

Die bereits veröffentlichten rund 900 Millionen Euro Gewinn von Januar bis März sind somit ebenfalls nicht direkt mit den schwachen 73 Millionen Euro aus dem Vorjahr vergleichbar. Dennoch fiel das Ergebnis deutlich besser aus als von Experten erwartet. Grund war unter anderem das neue Tiguan-Modell, das ein Jahr zuvor noch nicht zu haben war. Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies schätzt die Marge der Kernmarke unter dem neuen Rechenmodus auf nahezu fünf Prozent (nach alter Berechnung wären es 3,8 Prozent gewesen).

Für Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank steht damit auch infrage, ob das mittelfristige Margenziel von vier Prozent bis 2020 nicht zu vorsichtig ist. Das laufende Sparpaket soll die jährlichen Kosten bis dahin um 3,7 Milliarden Euro senken. Dafür fallen weltweit bis zu 30.000 Stellen weg, in Zukunftsbereichen sollen im Gegenzug aber Tausende Stellen neu entstehen.

Gewinn höher als im Vorjahr

Auf Konzernebene hat die geänderte Rechnungslegung keine Auswirkung, da die bei der Marke ausgegliederten Gesellschaften nun separat ausgewiesen werden. Der Gesamtkonzern erzielte zum Jahresauftakt mit 4,4 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern knapp 28 Prozent mehr operativen Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Den Jahresausblick für die Umsatzrendite von sechs bis sieben Prozent bestätigte das Unternehmen.

Auch der Umsatz dürfte den Experten zufolge gestiegen sein. Im ersten Quartal hat VW knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein halbes Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analyst Jose Asumendi von JP Morgan geht aber davon aus, dass VW die Rabatte auf dem deutschen Markt seit dem zweiten Halbjahr 2016 deutlich zurückgefahren hat. Von Bloomberg befragte Experten schätzen ein Umsatzplus von über neun Prozent auf 55,7 Milliarden Euro.

Neben den Zahlen dürften auch Aussagen zu den jüngst erneut spekulierten Verkaufsabsichten auf Interesse stoßen. Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge denken die Wolfsburger über den Verkauf der Motorradmarke Ducati nach, die zur Premiumtochter Audi gehört. VW wollte das bislang nicht kommentieren.