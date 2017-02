Abgasaffäre VW und Bosch schließen Milliardenvergleiche in den USA

Der Volkswagen-Konzern und Bosch haben im Zuge der Affäre um manipulierte Abgaswerte Zahlungen von insgesamt mindestens 1,6 Milliarden Dollar an Kunden und Händlern in den USA akzeptiert. VW will wenigstens 1,26 Milliarden Dollar zahlen, um Klagen von mehr als 80.000 Besitzern großer Dieselfahrzeuge mit umweltbelastenden Drei-Liter-Motoren beizulegen. Bosch zahlt 327,5 Millionen Dollar an 554.000 betroffene Autobesitzer. Das geht aus Gerichtsunterlagen in den USA hervor.

In Grundzügen waren beide Vergleiche bereits im Dezember bekannt geworden, nun wird klarer, wie viel sie die Firmen kosten werden. Konkret geht es im Fall Volkswagen auch um Dieselautos der Konzerntöchter Audi und Porsche . Etwa 20.000 Fahrzeuge will VW zurückkaufen, weitere 63.000 sollen umgerüstet werden. Dafür müssen die US-Behörden allerdings noch die Genehmigung erteilen.

Sollten diese die technische Lösung aber nicht abnehmen, könnte es für Volkswagen noch wesentlich teurer werden. Laut Gerichtsunterlagen müsste der Konzern dann bis zu vier Milliarden Dollar aufwenden, um alle betroffenen Fahrzeuge zurückzukaufen. Zusätzlich zu den Rückkäufen und Umrüstungen erhalten die Besitzer noch Entschädigungen in Höhe von 7000 bis 16.000 Dollar.

Audi prüft nun, noch mehr Geld zurückzustellen als die 980 Millionen Euro, die das Unternehmen bislang reserviert hat. "Wir bewerten anhand der Gerichtsunterlagen, was wir mit dem Jahresabschluss noch zurückstellen müssen", sagte ein Audi-Sprecher. Für die 480.000 betroffenen Dieselfahrzeuge mit Zwei-Liter-Motoren hat Volkswagen in den USA bereits einen Vergleich erreicht. Dieser wird den Konzern rund 15 Milliarden Euro kosten.

Der Zulieferer Bosch wird 554.000 betroffene Dieselbesitzer in den USA entschädigen. Dafür zahlt das Unternehmen 327,5 Millionen Dollar. Zahlreiche Betroffene hatten Bosch verklagt und dem Konzern aktive Mithilfe bei der Manipulation vorgeworfen. Bosch hatte die Software geliefert, die bei Dieselautos von Volkswagen dafür sorgte, dass die Motoren die Abgaswerte auf dem Prüfstand einhielt, während sie im realen Fahrbetrieb weit mehr Abgase ausstießen.

Der Zulieferer hatte jedoch jegliche Verantwortung für den Einsatz der Software von sich gewiesen. Auch mit dem nun geschlossenen Vergleich räumt Bosch ausdrücklich keine Schuld ein. Das unterscheidet Bosch von VW, der Autobauer hat Fehlverhalten eingeräumt.

Beide Vergleichsvereinbarungen haben jedoch noch eine Hürde zu nehmen. Am 14. Februar muss der zuständige US-Bundesrichter Charles Breyer in San Francisco die Vereinbarungen genehmigen.