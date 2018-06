Wegen neuer Abgastests Volkswagen führt Vier-Tage-Woche ein

Volkswagen lässt wegen Auslastungslücken durch neue Abgasmesszyklen die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg an ein bis zwei Tagen in der Woche ruhen. Das geht aus einer Intranet-Meldung hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. Die Maßnahme werde unmittelbar nach den Werksferien Ende Juli eingeführt und sei bis Ende September geplant. "Die Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP ist ein Kraftakt und hat, wie bereits angekündigt, von August an vorübergehende Auslastungslücken in der Produktion zur Folge."

Auch andere Werke seien betroffen, hieß es in der Meldung. So seien am Standort in Zwickau vereinzelte Schließtage für das dritte Quartal angesetzt. Teils entfallen dort auch einzelne Schichten. Bei der Umstellung solle Produktion in den Komponentenwerken an die Anforderungen verschiedener Fahrzeugwerke angepasst werden.

Unabhängig vom Abgasmesszyklus werde es im Werk Emden im dritten und auch im vierten Quartal ebenfalls Schließtage geben, teilte VW weiter mit. Grund dort sei eine schwierige Marktsituation im Mittelklasse-Segment, von der Volkswagen als Marktführer besonders betroffen sei.

Unternehmen und Betriebsrat hätten vereinbart, dass die Schließtage keine allzu großen Härten für die betroffenen Mitarbeiter darstellten, hieß es weiter. Volkswagen hatte bereits Anfang Juni angekündigt, dass die Produktionsbänder wegen der neuen Testprozedur (WLTP) zeitweise stillstehen würden.