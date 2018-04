USA VW-Aufseher kritisiert Aufklärung der Dieselaffäre

VW-Aufseher Larry Thompson hat seinen ersten Bericht beim US-Justizministerium eingereicht. Der Jurist kritisiert in dem vertraulichen Papier auch die interne Aufarbeitung der Abgasaffäre, berichtet die "Bild am Sonntag" (BamS). Demnach vermisst Thompson die Ernsthaftigkeit bei VW und bemängelt, dass es kaum personellen Konsequenzen in Deutschland gegeben habe.

Aufgrund eines Vergleichs mit der US-Justiz hatte sich VW verpflichtet, das Unternehmen drei Jahre lang von einem Monitor überwachen zu lassen. In einer internen Ansprache an Führungskräfte sagte der neue VW-Chef Herbert Diess laut BamS, dass der erste Kontrollbericht eine "große Anzahl von Empfehlungen und Beobachtungen - positive wie negative" - enthalte und "Handlungsbedarf" bestehe. "Wir müssen Ethik und Compliance im Unternehmen ernstnehmen", so Diess vor den Spitzenmanagern. Der Monitor sei "eine Chance, um ehrlicher, offener, wahrhaftiger und ein Stück 'anständiger' zu werden".

In jedem großen Unternehmen würde es belastende Themen und Vorgänge geben. "Aber bei uns gibt es eindeutig zu viel davon", so Diess weiter. Während der US-Kontrolleur noch keinen echten Kulturwandel bei VW erkennen kann, ist Diess für die Zukunft optimistisch: "In zwei bis drei Jahren sollten wir soweit sein, dass Schlagzeilen wie zuletzt nicht mehr vorkommen können."