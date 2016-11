Abgasaffäre bei VW Sie haben es nicht kapiert

Die Ansage ist klar: Volkswagen sieht keinen Grund, seinen Kunden in Europa Schadensersatz zu leisten, der im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen im Raum steht. Die in den betreffenden Fahrzeugen eingebaute Software stelle nach Ansicht des Konzerns "keine unzulässige Abschalteinrichtung nach europäischem Recht dar", sagte ein Sprecher einem Medienbericht zufolge. Nachrüstungen nehme man vor, weil man "im besonderen Interesse der Kunden" mit den Behörden zusammenarbeiten wolle.

Jetzt kann man natürlich trefflich über die Rechtslage streiten, und was im Einzelfall einen Schadensersatzanspruch begründet. Dabei wird man womöglich zu ganz gegensätzlichen Ergebnissen kommen - je nachdem ob man den Juristen aus der einen Fraktion zu Rate zieht oder eben aus der anderen.

Viel spannender ist jedoch die Frage, was die Volkswagen-Leute geritten hat, sich plötzlich öffentlich auf eine bislang noch keineswegs höchstrichterlich abgesegnete Rechtsposition zurückzuziehen - und damit Millionen Kunden erneut vor den Kopf zu stoßen. Der Schaden wäre selbst dann beträchtlich, wenn die Wolfsburger jeden Prozess gewinnen würden.

Die Formel ist ganz einfach: Menschen kaufen nicht von einem Hersteller, dem sie nicht vertrauen, oder - mehr noch - den sie nicht leiden können. Das gilt für Schmuck ebenso wie für Computer oder eben für Autos. Image ist ein zentrales Kaufkriterium. Für Autos, die die meisten weniger Interessierten kaum noch voneinander unterscheiden können, gilt das ganz besonders.

Wie wichtig Image ist, wissen eigentlich auch die Marketingabteilungen der Autokonzerne. Für Hochglanzanzeigen und Werbefilme geben sie Millionen aus. Volkswagen kaufte in der Vergangenheit im Umfeld des Super-Bowl-Finales in den USA mehrfach die wohl teuersten Werbeplätze überhaupt.

Welche fatale Wirkung allzu nassforsche Abwiegelung hat, dürfte dem VW-Management spätestens seit dem unseligen Interview von Konzernboss Matthias Müller im Radiosender NPR zu Anfang des Jahres am Rande der Detroit Auto Show klar sein.

Zuletzt sah es indes so aus, als hätten die Wolfsburger die Signale verstanden. In Statements und selbst in Hintergrundgesprächen vermieden die Repräsentanten das "Aber" nach dem "Ja". Fast schien es, als würde die Öffentlichkeit allmählich Verständnis dafür entwickeln, dass die Anwälte des Konzerns allzu kleinkarierten Forderungen entgegentraten. Die womöglich milliardenschweren Forderungen aus den USA werden in der deutschen Öffentlichkeit sogar eher als übertrieben empfunden.

In dieser für VW eigentlich günstigen Stimmungslage schaltet der Konzern plötzlich vom Mea-Culpa-Modus auf Angriff um - und liefert so Millionen von Betroffenen und argwöhnischen Beobachtern das Argument, um die Nachsicht wieder aufzugeben.

Spannend wäre es, einmal nachzurechnen, was dieser Image-Unfall kostet, etwa durch geringere Verkaufszahlen. Hinzuzurechnen wären noch die Ausgaben für eine Werbekampagne, um das Vertrauen der Kunden wiederzugewinnen - was bekanntlich viel schwerer ist, als es zu verspielen.

Es hätte wohl eine ganze Reihe von Möglichkeiten gegeben, um die Abgasaffäre in den Griff zu bekommen. Die meisten wären wohl günstiger gewesen, als der Weg, den VW jetzt gewählt hat.