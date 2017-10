Trotz Dieselaffäre VW macht deutlich mehr Gewinn

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten 2017 seinen Gewinn deutlich gesteigert - trotz zusätzlicher Milliardenkosten für Rückruf und Nachrüstung manipulierter Dieselautos in den USA. Der Nettogewinn stieg in dem Zeitraum um mehr als 30 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro, teilte der Konzern mit.

Bei der operativen Rendite erwartet der Autobauer nun, dass die bisher für 2017 in Aussicht gestellte Spanne von sechs bis sieben Prozent "moderat" übertroffen wird.

Der Umsatz von Januar bis Ende September stieg demnach um fast sieben Prozent auf knapp 171 Milliarden Euro. Im laufenden Geschäft kletterte das Ergebnis - vor Sondereinflüssen - von 11,3 auf 13,2 Milliarden Euro. Besondere Effekte eingerechnet, lag das Plus bei 8,6 auf 10,6 Milliarden Euro.

Ende September hatte der Konzern bekannt gegeben, dass Verzögerungen bei dem ohnehin schon kostspieligen Programm noch einmal viel Geld kosten. Den Betrag bezifferte man jetzt auf 2,6 Milliarden Euro. Damit steigt die Rechnung für die Bewältigung der Abgaskrise auf über 25 Milliarden Euro.

Doch nur bezogen auf das dritte Quartal 2017 musste Volkswagen wegen der ausgeweiteten Diesel-Rückstellungen einen Gewinnrückgang hinnehmen: Der in dieser Periode verbuchte Nettoertrag rutschte im Jahresvergleich um über die Hälfte auf 1,14 Milliarden Euro ab.