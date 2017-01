Dieselskandal Die Vertuscher von VW

An dieser Stelle muss man einmal jemanden loben: die Staatsanwaltschaft Braunschweig, weil sie die Ermittlungen gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn ausgedehnt hat. Neben den Ermittlern in den USA scheinen die Damen und Herren in Braunschweig mittlerweile die Einzigen zu sein, die den Dieselskandal noch ernsthaft aufklären wollen.

Am Anfang waren es - scheinbar - noch ganz viele. "Alles kommt auf den Tisch, nichts wird unter den Teppich gekehrt", gelobte Hans Dieter Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns. "Wir sind dabei, schonungslos aufzuklären." Und Konzernchef Matthias Müller versprach mehrfach, die Ermittlungsergebnisse der Kanzlei Jones Day, die vom Unternehmen mit der Aufklärung beauftragt wurde, würden veröffentlicht.

Inzwischen hat Müller seine Meinung geändert. Die Untersuchungen von Jones Day, die mehrere Hunderttausend Seiten Protokolle, Notizen und E-Mails auswertete, die über hundert Zeugen befragte, viele sogar mehrfach, dies alles soll jetzt doch unter Verschluss bleiben.

Und was macht der Aufsichtsrat, in dem der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, der Betriebsratsboss Bernd Osterloh und der IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vertreten sind? Er trägt diese Politik offenbar mit.

So haben die Kontrolleure noch immer keine Schadensersatzklage gegen Ex-Chef Martin Winterkorn eingereicht. Sie ließen Winterkorn auf der Hauptversammlung sogar die Entlastung erteilen. Und sie ließen ihm das Millionengehalt bis Ende 2016 weiter ausbezahlen und seitdem eine Rente von mehr als 3000 Euro pro Tag. Wie wollen ein SPD-Ministerpräsident und zwei Gewerkschafter dies eigentlich noch ihren Gefolgsleuten erklären?

Es ist nicht zu erklären. Außer vielleicht durch die Furcht, dass der Konzern zusätzlich zu den bisherigen Strafen noch viele Milliarden an Schadensersatz für Kunden und Aktienbesitzer zahlen müsste, wenn alle Details und alle Hintergründe des Skandals bekannt würden.

Es ist offenkundig: Pötsch und Müller wollen verheimlichen. Sie wollen unbequeme Wahrheiten unter den Teppich kehren. Wer wissen will, was wirklich im größten Skandal der Geschichte des VW-Konzerns geschah, muss auf die Ermittler in den USA und Deutschland setzen.