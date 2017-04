Aktienkurs im Plus VW überrascht mit Milliardengewinn

Mit einem Milliardengewinn zu Jahresbeginn bringt VW seinen Aktienkurs in Schwung. Mit einem Plus von mehr als drei Prozent war die VW-Vorzugsaktie am Dienstag der mit Abstand größte Gewinner unter den 30 Dax-Werten.

Der Konzern hatte zuvor überraschend früh mitgeteilt, dass der Betriebsgewinn in den ersten drei Monaten des Jahres bei rund 4,4 Milliarden Euro gelegen habe - weit mehr, als von den Analysten erwartet. Das Ergebnis beruht allerdings noch auf vorläufigen Zahlen, auch Steuern und Zinszahlungen sind noch nicht eingerechnet. Im vergleichbaren Zeitraum Anfang 2016 lag der operative Gewinn bei 3,4 Milliarden Euro.

Besonders erfreulich war diesmal aus VW-Sicht die Entwicklung bei der Kernmarke Volkswagen, die laut Mitteilung auf einen Betriebsgewinn von rund 0,9 Milliarden Euro kam. Auch die übrigen Marken des Konzerns hätten gut abgeschnitten. Die Prognose für das laufende Jahr behält VW bei.

2016 war Volkswagen nach der Abgasaffäre wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und hatte im Gesamtjahr ein Plus von 5,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.