Abgasaffäre VW will Diesel-Verkäufe mit Billigkrediten ankurbeln

Nach scharfer Kritik durch die Autohändler hat Volkswagen seinen Partnern Hilfe beim Verkauf von Dieselfahrzeugen zugesagt. Die Diskussion um Fahrverbote habe "deutliche Veränderungen im Kaufverhalten" verursacht, räumt der Autohersteller in einem Brief an seine Handels- und Servicepartner in Deutschland ein. "Die Dieselanteile geraten im Gesamtmarkt und auch bei uns unter Druck." (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

VW habe sich daher entschlossen, "ab sofort" die Vermarktung von Dieselautos der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 "verstärkt zu unterstützen". Vorgesehen sei eine Null-Prozent-Sonderfinanzierung. Die Kosten für diese Maßnahme will VW allein tragen. Bislang hatte die unternehmenseigene Volkswagen Bank in der Regel nur Autokredite mit fast zwei Prozent Effektivzins angeboten.

Das Zugeständnis an die Händler kommt nur wenige Tage, nachdem Händlerverbandschef Dirk Weddigen von Knapp die VW-Führung im SPIEGEL-Interview attackiert hatte: Volkswagen lasse die Händler mit verunsicherten Kunden allein. Die versprochenen Softwareupdates seien unzureichend, der Verband prüfe Schadensersatzforderungen. "Wir haben einen Skandal, und wie der Konzern damit umgeht, ist unglaublich. Man bekennt sich nicht mehr schuldig für das, was man verursacht hat", sagte Weddigen von Knapp.

Auf die Vorwürfe geht VW in dem Brief allerdings nur beiläufig ein - und äußert Unverständnis. Die "Kommunikation des Gesamtverbands", schreibt der Autohersteller, habe "für Verwunderung gesorgt". Man lasse sich davon "nicht beirren".