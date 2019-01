Neues Geschäft Volkswagen will Ökostrom verkaufen

Volkswagen schafft für das Zeitalter der Elektromobilität eine neue Geschäftsparte. Besitzer batteriegetriebener Autos sollen bald in ganz Europa Ökostrom von dem deutschen Konzern beziehen können. Die Wolfsburger wollen dafür ihre Aktivitäten auf diesem Feld konzernweit in einer neuen Tochter zusammen führen. Das teilte VW am Dienstag mit.

In einem ersten Schritt soll von Februar an Strom angeboten werden, der komplett aus CO2-freier Erzeugung stamme. Dazu solle Energie aus Wasserkraftwerken und Windparks genutzt werden, die VW teils selbst erzeuge. Später soll das Angebot um eine Karte ergänzt werden, mit der Kunden Strom für E-Autos an Ladesäulen zapfen können.

Zusätzlich will VW schrittweise ein Portfolio aus Stromtarifen, Ladesäulen, so genannten Wallboxen für daheim und einem IT-basierten Energiemanagement aufbauen. Das Angebot der Marke "Elli" (Kurzform aus Electric & Life) richte sich nicht nur an eigene Kunden und Mitarbeiter, sondern auch Halter von E-Mobilen anderer Hersteller sowie Privathaushalte und Institutionen, hieß es.

Das Stromangebot soll an den Start gehen, wenn das erste Elektroauto der neuen ID-Familie von VW Anfang 2020 auf den Markt kommt. Für den Wagen stellt VW in Zwickau seine Produktion um.

Nachdem Volkswagen es jahrelang versäumt hat, ausreichend in die Elektromobilität zu investieren, droht der Konzern nun von ausländischen Konkurrenten abgehängt zu werden. Deshalb versucht Konzernchef Diess nun mit aller Kraft, der Versäumte nachzuholen. Spätestens 2025 soll die Marke VW weltweit mehr als eine Million E-Mobile im Jahr bauen, konzernweit sollen es dann bis zu drei Millionen sein.