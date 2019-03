Umstrittener Wohnungskonzern Vonovia verdient gut eine Milliarde Euro

Dank Zukäufen im Ausland und höherer Mieteinnahmen hat der Immobilienkonzern Vonovia im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld verdient. Das wegen seiner Geschäftspraktiken umstrittene Unternehmen verdiente 2018 nach eigenen Angaben rund 1,07 Milliarden Euro, 15,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Deutschlands größter Wohnungskonzern hat im vergangenen Jahr mit dem Kauf der Buwog in Österreich und der Victoria Park in Schweden kräftig expandiert. Inzwischen verwaltet der Konzern fast 400.000 Wohnungen, davon rund 23.000 in Österreich und etwa 14.000 in Schweden.

Weitere Zukäufe habe er aktuell nicht im Blick, sagte Konzernchef Rolf Buch bei einer Telefonkonferenz. "Wir schauen uns aber immer Portfolios an." Es gebe einige Regionen und Ballungsräume, in denen er gern präsent wäre. Dazu gehöre etwa der Großraum Amsterdam und vor allem die Ile-de-France, also der Großraum Paris.

In Deutschland laufen die Geschäfte für Vonovia gut: Am Jahresende 2018 war der Wohnungsbestand des Bochumer Unternehmens nahezu voll vermietet. Der Leerstand lag mit 2,4 Prozent leicht unter dem Niveau von 2017. Die Mieteinnahmen stiegen um gut 13 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro.

Weitere Mieterhöhungen geplant

Insgesamt erhöhte Vonovia die Mieten im Schnitt auf 6,52 Euro pro Quadratmeter - rund vier Prozent mehr als 2017. Vor allem in den Ballungsräumen, in denen Wohnraum knapp ist und in die immer mehr Menschen ziehen, will der Konzern auch 2019 die Mieten erhöhen.

Vorstandschef Buch erwartet nicht zuletzt deshalb einen Anstieg des operativen Ergebnisses auf 1,14 bis 1,19 Milliarden Euro. Für den Neubau von Wohnungen, Modernisierungen und die Instandhaltung will er in diesem Jahr rund zwei Milliarden Euro ausgeben.

Neu fertiggestellt wurden 2018 rund 1100 Wohnungen, in diesem Jahr peilt Buch 2700 an. In den kommenden Jahren will das Unternehmen insgesamt mehr neu bauen, nachverdichten und auf bestehende Wohnhäuser weitere Stockwerke setzen. Das ist unter anderem in Dortmund, Köln, Berlin, Leipzig, Hamburg und Wien geplant.