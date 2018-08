Abgasskandal Volkswagen will offenbar Mitarbeitern kündigen, die als Kronzeugen aussagten

Der Autohersteller Volkswagen will einem Zeitungsbericht zufolge mehrere in die Abgasaffäre verwickelte Mitarbeiter fristlos kündigen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" vorab. Gegen die Betroffenen würde auch die Staatsanwaltschaft in Braunschweig ermitteln. Demnach hätten sie zum Teil auch als Kronzeugen in dem Fall ausgesagt.

Dem Bericht zufolge seien einige der nun gekündigten Ingenieure wegen der Affäre freigestellt, andere würden weiterhin bei dem Konzern arbeiten. Laut der Zeitung wollen sich die Betroffenen juristisch gegen ihre Kündigung wehren.

Volkswagen habe bisher in dem Fall auf fristlose Kündigungen verzichtet und auch die Gehälter weitergezahlt. Es lägen nun aber seit kurzem weitere belastende Unterlagen der Staatsanwaltschaft Braunschweig vor.

Prüfung arbeitsrechtlicher Maßnahmen

VW wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Konzernkreisen zufolge soll der Autohersteller am 19. Juli Einsicht in die Akten der Braunschweiger Behörde erhalten haben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Derzeit werde der Inhalt der Ermittlungsunterlagen bewertet. Demnach prüfe VW Insidern zufolge in Abstimmung mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen, ob arbeitsrechtliche Maßnahmen notwendig seien. Weitere Einzelheiten solle es derzeit nicht geben.

Einige der in die Abgas-Affäre verwickelten Mitarbeiter hatten an der Aufklärung der jahrelangen Manipulationen mitgewirkt, heißt es in dem "BamS"-Bericht weiter.

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt 49 Beschuldigte. In 39 Fällen geht es um Software-Manipulationen beim Stickstoffdioxid-Ausstoß, in drei weiteren geht es um Marktmanipulation. Zusätzlich geht es bei sechs Beschuldigten um falsche CO2- und Verbrauchsangaben sowie in einem Fall um einen Mitarbeiter, der zur Datenlöschung aufgerufen haben soll.

Im Zuge der Affäre war VW-Chef Martin Winterkorn 2015 zurückgetreten, Audi-Chef Rupert Stadler wurde inzwischen beurlaubt und sitzt in Untersuchungshaft. Die Anklagebehörde ermittelt unter anderem gegen Winterkorn sowie gegen den neuen Konzernchef Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch wegen möglicher Marktmanipulation. Bei Winterkorn geht es zusätzlich um möglichen Betrug.

Dem Bericht zufolge soll auch die Kritik von VW-Aufseher Larry Thompson zu der Kehrtwende bei VW geführt haben. Er habe bemängelt, dass personelle Konsequenzen ausgeblieben seien. In einem Bericht im Frühjahr habe er laufende Gehaltszahlungen an hochrangige Mitarbeiter kritisiert, obwohl diese von den Manipulationen gewusst hätten oder sogar daran beteiligt gewesen seien.