Abgasaffäre VW plädiert in allen Anklagepunkten auf schuldig

VW übernimmt im Dieselskandal in den USA strafrechtliche Verantwortung. Der Konzern plädierte vor dem Bezirksgericht in Detroit in allen drei Anklagepunkten auf schuldig. VW wird Verschwörung zum Betrug vorgeworfen, ebenso Behinderung der Justiz sowie Verkauf von Waren unter falschen Angaben.

Vertreten wurde das Unternehmen durch seinen Chefjuristen Manfred Döss. Damit schafft VW die Voraussetzung dafür, dass ein Vergleich wirksam werden kann, der eine Geldstrafe von umgerechnet rund 4,1 Milliarden Euro vorsieht.

Als Teil des Kompromisses, der im Januar erzielt wurde, muss Volkswagen sein internes Kontrollsystem zur Einhaltung von Vorschriften verbessern und sich für drei Jahre einer unabhängigen Aufsicht unterwerfen. Dafür entsenden die USA einen Aufpasser nach Wolfsburg, der Zugang zu Dokumenten haben und die Bemühungen des Konzerns zur Einhaltung der Umweltgesetze bewerten soll.

VW hatte im September 2015 auf Druck der US-Behörden zugegeben, weltweit in elf Millionen Dieselautos verschiedener Marken eine illegale Software eingebaut zu haben. Dadurch wurden bei Tests deutlich niedrigere Werte an gesundheitsschädlichen Stickoxiden angezeigt. Tatsächlich lag der Ausstoß aber bis zu 40-mal so hoch wie erlaubt.