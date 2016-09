Abgasskandal VW stimmt Milliardenentschädigung für US-Händler zu

Die Zukunft des Volkswagens: VW will sich in den nächsten Jahren auch wieder auf die Basis-Automobilität besinnen. 2007 präsentierte das Unternehmen auf der IAA in Frankfurt am Main die Kleinwagenstudie Up mit Heckmotor und Touchscreen-Bedienung. Kurz darauf erweiterte VW die Studie mit dem Konzeptauto Space up (Foto) zur sogenannten New Small Family. Die Fahrzeuge sollen voraussichtlich ab 2011 in Serie gehen - allerdings mit konventionellem Frontmotor-Layout.