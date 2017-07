VW-Dieselskandal und Kartellverdacht Umweltministerin will Aufsicht für Autoindustrie

Angesichts des Skandals um manipulierte Dieselmodelle bei Volkswagen (VW) hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks eine verstärkte Aufsicht über die Autobranche durch ihr Haus ins Spiel gebracht. Es habe auch eine große Nähe zwischen Politik und der Branche in den vergangenen Jahren gegeben, die den Anschein der Kumpanei erweckt habe, sagte die SPD-Politikerin vor einem Treffen mit VW-Chef Matthias Müller in Wolfsburg. "Ich kann das nicht ganz von der Hand weisen."

Es wäre daher richtig, wenn die Aufsicht über die Branche verstärkt würde - und dies nicht nur von einem Ministerium, betonte Hendricks. Neben dem Verkehrsministerium könnte auch das Umweltministerium dabei eine Rolle spielen.

Die Vorwürfe zu möglichen illegalen Kartellabsprachen hätten weiteres Vertrauen zerstört, sagte die SPD-Politikerin nach einem Gespräch mit VW-Konzernchef Müller. Es gebe "offenbar hier oder da Missstände im Management" der Autobauer.

In der Vergangenheit sei die Regierung vielleicht etwa in Brüssel zu stark gegen scharfe Abgasvorschriften und Grenzwerte vorgegangen. Das habe aber auch der Branche am Ende nicht genutzt. "Sie hat sich in Sicherheit gewogen und unzureichend in neue Antriebstechniken investiert." Jetzt komme der Druck vor allem vom chinesischen Markt, wo verstärkt auf Elektromobilität gesetzt werde.

Fahrverbote trotz Diesel-Nachbesserungen möglich

Mit Blick auf den Diesel-Gipfel in der kommenden Woche sagte Hendricks, es werde hier um Software-Updates zur Nachbesserung von Diesel-Fahrzeugen gehen. Sie bezweifele aber, ob dies in allen Fällen ausreichend sein werde, um Fahrverbote zu verhindern. "Das kann nur ein erster Schritt sein." Wenn die Grenzwerte für Stickoxide weiter überschritten würden, würden Fahrverbote notwendig - auch wenn sie das letzte Mittel seien, sagte die Ministerin.

Hendricks hat gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Autohersteller und die Politik für den 2. August zu einem Diesel-Gipfel geladen, auf dem es um Nachbesserungen gehen soll. Dort werde es neben Software-Updates auch um die "Formulierung von Anforderungen für den zweiten Schritt" gehen, sagte sie - also Nachrüstungen am Motor. Der Verdacht illegaler Kartellabsprachen stehe nicht auf der Agenda des Treffens, sagte Hendricks. Sie würden aber "die Atmosphäre der Debatte" prägen.

VW bietet Umrüstung von vier Millionen Diesel an

Volkswagen will beim Diesel-Gipfel die Umrüstung weiterer Dieselfahrzeuge offerieren. "Der Volkswagen-Konzern wird anbieten vier Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren", sagte Konzernchef Müller beim Besuch von Hendricks (SPD). Nach Unternehmensangaben sind dies 1,5 Millionen zusätzliche Fahrzeuge. Volkswagen muss nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte bereits rund 2,5 Millionen Autos umrüsten.

Die Unsicherheit, die die Vorwürfe gegen die Autobranche und VW schüren, belasten auch den Aktienkurs des Konzerns. Obwohl VW für das erste Halbjahr unterm Strich einen Gewinn von knapp 6,6 Milliarden Euro - nach rund 3,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum - vorlegte, blieben Anleger skeptisch. Die Vorzugsaktien von Volkswagen fielen nach Vorlage der Zahlen um 1,02 Prozent auf 135,20 Euro.

Angesichts guter Verkaufszahlen peilt der Autobauer im Gesamtjahr zwar nun mehr Umsatz an als zuvor erwartet: Die Konzernerlöse dürften 2017 um mehr als 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Vorher war VW von bis zu 4 Prozent ausgegangen. Der optimistischere Umsatzausblick des Autobauers für 2017 reiche den Investoren jedoch nicht, da viele auch mit einer Erhöhung der Prognosen für die Gewinnmarge gerechnet hätten, sagte ein Händler. Hinzu kämen die fortgesetzten Diskussionen um womöglich drohende Dieselfahrverbote sowie die Kartell-Vorwürfe gegen deutsche Hersteller.

Am Vorabend hatte der VW-Vorstand den Aufsichtsrat über den Stand bezüglich der möglichen Kartellvorwürfe informiert - VW ist sich nach eigener Aussage allerdings keiner illegalen Absprachen bewusst.