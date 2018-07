Bürgermeister von Chattanooga "Wenn VW mehr Autos verkauft, dann haben hier mehr Leute einen Job"

Als Bürgermeister Andy Berke ein Kind war, da lag seine Heimatstadt Chattanooga im Sterben. Die Luft in der damaligen Stahl- und Hüttenstadt am Fuße der Appalachen war so dreckig, dass die Bewohner die Berge vor ihrer Haustür kaum erkennen konnten. Heute steht der 50-Jährige an der Spitze einer blühenden Gemeinde. Der deutsche VW-Konzern habe zum Wiederaufstieg entscheidend beigetragen, sagt Berke.

SPIEGEL ONLINE: Herr Berke, sind Volkswagen-Autos ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA, wie Ihr Präsident glaubt?

Berke: (lacht) Nicht in unserer Stadt. In Chattanooga ist VW in einer positiven Weise gut integriert.

SPIEGEL ONLINE: Aber im Handelsministerium in Washington fand am Donnerstag eine Anhörung statt, ob importierte Autos und Autoteile die Sicherheit Amerikas gefährden und deshalb mit bis zu 25 Prozent Importzöllen belegt werden sollen. Was halten Sie davon?

Berke: Das besorgt uns. Der Bundesstaat Tennessee ist Nummer eins im Südosten der USA, was Jobs in der Automobilindustrie angeht. Diese Branche macht einen großen Teil unserer Wirtschaft aus. Wir wollen sie wachsen sehen.

SPIEGEL ONLINE: Es ist fast auf den Tag zehn Jahre her, dass der VW-Konzern die Entscheidung für den Bau seines einzigen US-Montagewerks in Chattanooga bekannt gab. Wie geht es Ihrer Stadt heute wirtschaftlich?

Berke: Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie. Wir haben den dritthöchsten Lohnzuwachs unter den mittelgroßen Städten. Die Armutszahlen gehen zurück. Wir wollen mit Sicherheit, dass sich dieser Trend fortsetzt.

SPIEGEL ONLINE: Und welche Rolle spielt VW dabei?

Berke: Damit Sie eine Vorstellung bekommen: Der Großraum Chattanooga hat 180.000 Einwohner, die Stadt ungefähr 75.000. Allein die Entscheidung von VW, das Modell Atlas hier zu bauen, hat rund 10.000 Jobs geschaffen.

AP Andy Berke, Bürgermeister von Chattanooga

SPIEGEL ONLINE: Was sagen Ihnen VW und andere Investoren?

Berke: Sie sagen mir, dass sie sich Sorgen machen. Sie wollen in der Lage sein, die Teile zu kaufen, die sie brauchen, und sie wollen ihre Produkte auf einem möglichst großen Markt anbieten können. Wir reden hier nicht nur über Autos. Wir haben eine Menge Zulieferer, die nicht nur VW beliefern, sondern auch andere.

SPIEGEL ONLINE: Wie wirken sich die von der US-Regierung verhängten Stahl- und Aluminiumimportzölle aus?

Berke: Der Stahlpreis betrifft VW in hohem Maße. Zwar kauft das Werk den Großteil seines Stahls in den USA, aber infolge der Zölle sind auch die Preise für amerikanischen Stahl gestiegen. Für uns geht es hier um eine einfache Gleichung: Wenn VW mehr Autos verkauft, dann haben mehr Leute aus Chattanooga einen Job. Und wenn die Preise steigen, dann sorgen wir uns um die Zukunft.

SPIEGEL ONLINE: VW hat bislang 2,3 Milliarden Dollar investiert und angekündigt, in Chattanooga neben dem Passat und dem Atlas künftig noch einen fünfsitzigen SUV bauen zu wollen. Haben Sie Angst, dass diese Pläne jetzt wackeln?

Berke: Bisher gibt es dafür keine Anzeichen. VW muss seine Präsenz im amerikanischen Markt ausbauen, und dieser Prozess ist im Gang.

SPIEGEL ONLINE: Donald Trump sagt, die Zölle werden alle Unternehmen dazu bringen, ihre Autos in den USA zu bauen. Kaufen Sie ihm das Argument ab?

Berke: Ich bin nicht sicher, wie das ausgeht. Aber die Verwerfungen am Markt werden groß sein. Der Einsatz ist hoch.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind seit 2013 Bürgermeister in Chattanooga. Hat sich die Haltung Ihrer Bürger gegenüber Europa und Deutschland verändert?

Berke: Ich kann nur sagen, dass VW in unserer Gemeinde stark integriert ist. Sie schaffen nicht nur Jobs, sondern unterstützen unter anderem Fußballaktivitäten. Die Leute begreifen VW als Teil unserer Gemeinschaft.

SPIEGEL ONLINE: Und die Menschen haben Angst vor einem Handelskrieg?

Berke: Es gibt eine Reihe von Leuten, die sich Sorgen machen und eine Lösung sehen möchten.

SPIEGEL ONLINE: Aber nicht alle?

Berke: Ich würde nicht behaupten, dass niemand für die Zölle ist. Das wäre nicht wahr.

SPIEGEL ONLINE: Spielt das Thema im Wahlkampf für die Kongresswahlen im November eine Rolle?

Berke: Bisher überhaupt nicht. Aber ich glaube, das wird sich ändern, wenn die Zölle in Kraft treten und negative Auswirkungen für unsere Gemeinde haben.