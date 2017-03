Konzernsanierung VW klammert sich an die USA

Der angeschlagene VW-Konzern sucht sein Heil in Amerika. Mitten in Diskussionen über eine stärkere Abschottung der US-Handelspolitik hat sich Vorstandschef Matthias Müller zu den Standorten des Autoherstellers in den Vereinigten Staaten bekannt.

Das Land bleibe - trotz der dort aufgedeckten Dieselkrise - ein "strategischer Kernmarkt" sowohl für den VW-Gesamtkonzern als auch für die Hauptmarke VW Pkw, sagte Müller. "Wir stehen zu unseren Investitions- und Standortentscheidungen und wollen langfristig in den USA eine deutlich größere Rolle spielen als heute."

US-Präsident Donald Trump hatte bei einheimischen und ausländischen Autokonzernen zuletzt große Sorgen wegen möglicher Strafzölle ausgelöst. Wie Volkswagen produzieren viele Unternehmen in Mexiko und beliefern von dort aus den wichtigen US-Markt zu geringen Kosten, weil beide Länder zur nordamerikanischen Freihandelszone Nafta gehören. VW aber auch Daimler und BMW unterhalten zudem Werke in den USA.

Dass Müller sich an die USA klammert, kommt nicht von ungefähr. Denn um die Ertragsbringer des Konzerns steht es derzeit alles andere als gut. Die Gewinnmarge der Volkswagen-Kernmarke liegt mittlerweile nur noch bei 1,8 Prozent, nach zwei Prozent im Vorjahr. Gründe sind laut Volkswagen unter anderem ein Volumenrückgang, aber auch Wechselkurseffekte sowie höhere Rabatte infolge der Dieselaffäre.

Sparkurs - auch beim Vorstandsgehalt

Auch bei der Ertragsperle Audi machten sich zuletzt der harte Wettbewerb und hohe Kosten für neue Technologien bemerkbar. Sie drückten den Gewinn im laufenden Geschäft - noch vor Sondereinflüssen vor allem aus der Dieselkrise - um 5,6 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro.

Der Konzern will sich nun gesundsparen. Der sogenannte Zukunftspakt soll die jährlichen Kosten bis 2020 weltweit um rund 3,7 Milliarden Euro senken, die Marge soll dadurch auf 4 Prozent verdoppelt werden. Um dies zu schaffen, werden bis zu 30.000 Jobs abgebaut, im Gegenzug sollen in Zukunftsbereichen wie den softwaregestützten Mobilitätsdienstleistungen mehrere Tausend Stellen neu geschaffen werden.

Auch die Mitglieder des Volkswagen-Konzernvorstands sollen sich an dem Sparpakt beteiligen. Sie kassieren für das abgelaufene Jahr deutlich weniger Gehalt als noch 2015. Insgesamt summieren sich die Bezüge auf rund 39,5 Millionen Euro. Im vorangegangenen Jahr hatte das Top-Management von Europas größtem Autobauer noch mehr als 63 Millionen Euro erhalten.

Vorstandschef Matthias Müller indes bekommt deutlich mehr Gehalt. Seine Gesamtbezüge kletterten 2016 auf 7,25 Millionen Euro, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. 2015 verdiente Müller 4,76 Millionen Euro.