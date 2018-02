Affenversuche Aktionärsschützer will Sonderprüfung erzwingen

Volkswagen steht eine turbulente Woche bevor. Am kommenden Mittwoch berät das Präsidium des Aufsichtsrats, welche Konsequenzen der Konzern aus der Affäre um Abgasversuche mit Affen ziehen muss. Aktionärsschützer und Anwälte machen dem Autohersteller bereits gewaltig Druck.

Christian Strenger, Gründungsmitglied der Regierungskommission Corporate Governance, kritisiert die VW-Führung für den Umgang mit dem Skandal scharf: Der Vorstand könne sich nicht darauf zurückziehen, von den Methoden und Zielen des umstrittenen Forschungsprojekts nichts gewusst zu haben. "Denn bei einem Forschungsauftrag dieses Umfangs und dieser Sensibilität muss er das Projekt genehmigt und kontrolliert haben", sagte er dem SPIEGEL.

Wie vergangene Woche bekannt wurde, hat die deutsche Lobbyorganisation EUGT im Jahr 2013 Versuche an Affen in Auftrag gegeben. Die Tiere mussten an einem US-Institut mehrfach stundenlang giftige Dieselabgase einatmen. Finanziert wurde die EUGT von den Autokonzernen BMW, Daimler und Volkswagen. Dokumente und Gerichtsakten zeigen, dass VW-Manager die treibende Kraft hinter dem Experiment waren. Geschäftsführer der EUGT war Michael Spallek, ein ehemaliger VW-Betriebsarzt. Ein früherer VW-Ingenieur, James Liang, beaufsichtigte die Abgastests persönlich. Erst Mitte 2017 wurde die EUGT aufgelöst.

Kontrollmängel bei VW

Strenger, Experte für gute Unternehmensführung, sieht in der Affäre eine "weitere Evidenz dafür, dass der Vorstand auch nach dem Auffliegen des Diesel-Skandals nicht für funktionierende Compliance-Systeme und Kontrollen gesorgt hat". Und offenbar habe auch der Aufsichtsrat es versäumt, den Vorstand dafür in die Pflicht zu nehmen.

Die Kontrollmängel bei VW sind auch Gegenstand eines Sonderprüfungsantrags, den Strenger in den nächsten Wochen bei Gericht einbringen will. "Der defizitäre Umgang mit der EUGT passt in das Gesamtbild, das die VW-Führung bei der Aufarbeitung der Dieselaffäre abgibt." Der von Strenger geforderte Sonderprüfer soll untersuchen, ob Vorstand und Aufsichtsrat im Jahr 2016 die Dieselaffäre angemessen aufgearbeitet haben.

Der frühere Chef der Fondsgesellschaft DWS bezweifelt das und sieht sich durch die Affäre um die Affenversuche bestätigt. Unter anderem ist er der Auffassung, dass VW im Jahr 2016 angesichts der laufenden Ermittlungsverfahren in Sachen Diesel keine Boni an die Vorstände hätten auszahlen dürfen.

Bei der Hauptversammlung 2017 erhielt Strenger mit einem Antrag auf Sonderprüfung nicht die notwendige Unterstützung. Um ihn jetzt gerichtlich durchzusetzen, muss er ein Prozent des Grundkapitals hinter sich bringen, das entspricht etwa 40.000 Aktien. Bis Ende März will er soweit sein. In der Vergangenheit hatte Strenger unter anderem bei Porsche und ThyssenKrupp Sonderprüfer gerichtlich durchgesetzt.

"Erkenntnisse von hoher juristischer Relevanz"

Weiteres Ungemach droht Volkswagen in den USA. Dort fordert der US-Anwalt Michael Melkersen, der die Affentests publik gemacht hat, im Namen von mehreren hundert VW-Kunden Schadensersatz. "Der Fall zeigt, wie skrupellos Volkswagen über Jahre versucht hat, die Öffentlichkeit zu täuschen", sagte Melkersen dem SPIEGEL. Die EUGT war aus seiner Sicht eine "dubiose Organisation". Der Prozess im US-Bundesstaat Virginia beginnt am 26. Februar.

Melkersen wirft Volkswagen unter anderem vor, der Konzern habe spezielle Studien in Auftrag gegeben, um damit die gesundheitsschädlichen Folgen von Dieselabgasen zu verharmlosen. Die neuen Erkenntnisse über die Tierversuche seien deshalb "von hoher juristischer Relevanz". VW-Anwälte hingegen wollen verhindern, dass Details über die Experimente als Beweismittel zugelassen werden. Sie argumentieren, die Studie spiele für das US-Verfahren keine Rolle - der Klägeranwalt wolle damit nur die Jury beeinflussen.

US-Anwalt Melkersen dagegen wirft Volkswagen Unehrlichkeit vor, auch in der Außendarstellung. Kurz nachdem die Affentests bekannt wurden, twitterten Konzernvertreter, Tierversuche würden den ethischen Standards von Volkswagen widersprechen. "Das ist eine Schutzbehauptung", sagt Melkersen, "ich habe eindeutige Hinweise darauf, dass Anwälte von Volkswagen diesen Tests zugestimmt haben."