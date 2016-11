"Zukunftspakt" VW plant den Abbau von bis zu 30.000 Stellen

Volkswagen will einem Zeitungsbericht zufolge bis zu 30.000 Stellen abbauen. Das sehe der zwischen Betriebsrat und Vorstand ausgehandelte "Zukunftspakt" vor, berichtet das "Handelsblatt". In welchem Umfang Entlassungen notwendig werden, ist derzeit noch völlig offen. Zunächst sieht der Pakt vor, zusätzliche Altersteilzeitregeln einzuführen, mit denen bei Bedarf bis zu 2500 Mitarbeiter pro Jahr VW verlassen.

Zwei Drittel der Stellenkürzungen seien in Deutschland vorgesehen. Betroffen sind die sechs westdeutschen VW-Werke (Emden, Wolfsburg, Hannover, Salzgitter, Braunschweig, Kassel) sowie VW-Sachsen. Speziell für das Motorenwerk in Salzgitter stehen zu Zukunftschancen schlecht, wenn Verbrennungsmotoren ihre Bedeutung verlieren. Die Kosten sollten durch die Umstrukturierung um bis zu vier Milliarden Euro pro Jahr sinken. Der Konzern wollte sich der Zeitung zufolge zu den Zahlen nicht äußern.

Seinen Plan für den Umbau der schwächelnden Hauptmarke VW will der Konzern am Freitagvormittag dem Aufsichtsrat vorlegen. Vorstand und Arbeitnehmervertretung hatten in den vergangenen Monaten um einen Kompromiss gerungen, um Schritte zur Kostensenkung mit Zusagen für Investitionen in Werke und Modelle zu verknüpfen. Bis zuletzt wurde an Details gefeilt. Denn der beschleunigte Umschwung hin zur Elektromobilität führt dazu, dass Werke, die bisher fast völlig auf die viel arbeitsintensiveren Verbrennungsmotoren ausgerichtet sind, Beschäftigung verlieren.

Im Anschluss an eine Pressekonferenz der Marke VW am Morgen soll der Aufsichtsrat tagen, um auf Grundlage des Zukunftspakts die Budgetplanung des Konzerns für die nächsten Jahre zu beschließen. Damit sollen auch die Weichen für die Zeit nach dem Dieselskandal gestellt werden.