VW-Dieselskandal Abschluss der Ermittlungen gegen Winterkorn noch 2018 möglich

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig könnte die Ermittlungen gegen drei hochrangige Manager des Volkswagen-Konzerns bereits bis Jahresende abschließen. "Im Verfahren wegen Marktmanipulation ist ein Abschluss der Ermittlungen noch in diesem Jahr denkbar", sagt Behördensprecher Klaus Ziehe in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL.

Ziehe betont, die Strafverfolger schreckten in der Aufarbeitung der Dieselaffäre nicht vor großen Namen zurück: "Wir haben bei unseren Ermittlungen von Beginn an alle Konzernetagen ins Visier genommen."

Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn, Aufsichtsratsvorsitzender Hans Dieter Pötsch sowie der heutige Konzernchef Herbert Diess werden verdächtigt, die VW-Aktionäre zu spät über den Dieselskandal informiert zu haben. Alle drei haben die Vorwürfe stets bestritten.

Recherchen des SPIEGEL haben außerdem ergeben, dass Manager aus dem VW-Konzern kurz nach Bekanntwerden der Dieselaffäre womöglich versucht haben, das Ausmaß des Skandals zu vertuschen. So sollen in der Folge eines Krisentreffens am 20. September 2015 in Wolfsburg von den verantwortlichen Managern und Technikern Präsentationen und Aufstellungen über weitere illegale Funktionen erstellt worden sein.

Darunter waren auch detaillierte Darstellungen über die zweifelhafte Dosierung des Harnstoffgemischs AdBlue etwa bei Audi. Diese Präsentationen seien laut Zeugenaussagen bereits kurz danach entschärft und entscheidende Schlüsselworte entfernt worden, berichtet der SPIEGEL.

Einige Wochen später in den USA habe ein Gremium mit Juristen und hochkarätigen Konzernmanagern die Informationen vor einer Befragung der US-Behörden erneut zusammengestutzt. Dies hätten Zeugen bei Vernehmungen der Staatsanwaltschaft ausgesagt.

VW kann sich wegen laufender Ermittlungen nicht zu den Vorgängen äußern. In VW-Kreisen heißt es, die Vorgänge seien von Anwaltskanzleien geprüft worden und hätten sich nicht bestätigt.

AdBlue wird bei Dieselmotoren eigentlich eingesetzt, um den Schadstoffausstoß bei Dieseln zu senken. In der vergangenen Woche war allerdings bekannt geworden, dass bei bestimmten Audi-Modellen die Einspritzung von Harnstoff gedrosselt wurde - und der Katalysator zur Reinigung von Stickoxiden nicht oder nur extrem eingeschränkt funktioniert.