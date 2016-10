Automarkt in den USA VW-Verkäufe brechen weiter ein

Die US-Verbraucher haben sich auch im September beim Autokauf zurückgehalten. Die Branchenschwergewichte General Motors (GM), Ford und Fiat Chrysler meldeten am Montag sinkende Verkaufszahlen für den vergangenen Monat. Damit deutet sich immer klarer an, dass der Boom des nach China zweitgrößten Automarkts der Welt seinen Höhepunkt überschritten hat. Die Dauerkrise von VW in den USA hält derweil an.

Die Wolfsburger verkauften 24.112 Autos mit dem Volkswagen-Logo, wie das Unternehmen mitteilte. Das waren 7,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Es war für VW bereits der elfte Monat mit einem Absatzminus in Folge.

Der Konzern hatte in den USA nach Bekanntwerden der Affäre um manipulierte Abgaswerte einen Verkaufsstopp für Dieselwagen verhängt, was die ohnehin schon schwachen Verkäufe zusätzlich dämpfte. Die Premium-Tochter Audi bleibt indes auf Wachstumskurs und wurde im September 1,6 Prozent mehr Wagen bei US-Kunden los.

Beim US-Marktführer GM gingen die Verkäufe um 0,6 Prozent zurück, Rivale Ford meldete ein Minus von 8,1 Prozent. Auch der dank seiner in den USA beliebten Jeeps und Pick-up-Trucks erfolgsverwöhnte Konkurrent Fiat Chrysler verkaufte diesmal ein Prozent weniger. Die großen japanischen Anbieter Toyota und Nissan dagegen setzten 1,5 und 4,9 Prozent mehr Autos ab.