Konzernumbau Auch Vorstand Sanz soll VW verlassen

Im Zuge des Umbaus bei Volkswagen soll es eine weitere Veränderung im Top-Management geben. Der langjährige Vorstand für Beschaffung, Francisco Javier Garcia Sanz, wolle seinen Posten abgeben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Insider. Demnach soll zudem Porsche-Chef Oliver Blume in den Konzernvorstand aufrücken.

Sanz ist seit 2001 Vorstand bei VW und zugleich Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 60-Jährige war nach SPIEGEL-Informationen im Konzern stark unter Druck geraten. Er konnte zwar im Abgasskandal erfolgreich mit den US-Behörden verhandeln, allerdings wird er auch für massive Probleme mit dem Zulieferer Prevent verantwortlich gemacht - und soll großzügig Spesen abgerechnet haben.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen will den größten Autokonzern der Welt neu aufstellen. Dabei dürfte der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt werden. Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll er aber bis 2020 als Vorstand in Diensten von VW bleiben und dafür jährlich knapp 20 Millionen Euro halten.

"Eine Vertragsaufhebung würde keinen Sinn machen, da die Abfindung genauso hoch sein würde wie der laufende Vertrag", sagte ein nicht näher genannter Insider dem Blatt. Eine Bestätigung für diese Angaben zu Matthias Müller gibt es nicht. Klarer ist, dass Gunnar Kilian, bisher Generalsekretär im Betriebsrat, Personalvorstand werden und auf Karlheinz Blessing folgen soll.

Nach SPIEGEL-Informationen sollen die einzelnen Marken in vier Gruppen aufgeteilt werden - für Volumenmodelle (Kernmarke VW, Skoda, Seat), Oberklasse-Autos (Audi), Sportwagen unter dem Projekt-Namen "Super-Premium" (Porsche, Bugatti, Bentley, Lamborghini) und Nutzfahrzeuge. So soll die Arbeit in dem riesigen Konzern effizienter werden.

Bei den schweren Nutzfahrzeugen wiederum steht Konzernkreisen zufolge ein Umzug der Verwaltungszentrale von Braunschweig nach München an. Auch ein Börsengang der Sparte mit Scania und MAN gilt als möglich. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich für einen Verbleib der Sparte in Braunschweig stark gemacht. München ist aber auch bereits die Heimat von MAN.