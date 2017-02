Neues Vergütungssystem VW will offenbar Vorstandsgehälter deckeln

Der Volkswagen-Konzern will das Gehalt seines Vorstandsvorsitzenden künftig auf 10 Millionen Euro begrenzen. Das berichten das "Handelsblatt" und die Nachrichtenagentur Reuters. Ein VW-Sprecher wollte die Informationen nicht kommentieren.

Für die übrigen Vorstände sei eine niedrigere Grenze in der Diskussion. Demnach ist die Obergrenze Teil eines neuen Vergütungsmodells, über das der Aufsichtsrat am 24. Februar beraten soll. Wenn möglich solle dies auch beschlossen und in die laufenden Verträge übernommen werden.

Laut "Handelsblatt" soll mit der Neuregelung das Fixgehalt der Vorstände angehoben und im Gegenzug der variable Anteil gesenkt werden. Der Bonus solle damit nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Zudem solle sich die Bezahlung der Vorstände stärker am Kapitalmarkt orientieren. Einen Teil des Geldes sollten die Topmanager in Aktien des Autobauers anlegen und diese für einige Jahre nicht antasten. Weiterhin sei geplant, die Höhe der Boni an Faktoren wie die Dividende und den Aktienkurs zu binden.

Damit reagiert Volkswagen auf Forderungen von Investoren, die eine stärkere Orientierung der Managergehälter am Unternehmenserfolg verlangen. Volkswagen hat bereits ein neues Vergütungssystem für das Frühjahr angekündigt, bislang aber keinen Termin genannt. Am 24. Februar soll dem Aufsichtsrat einem Insider zufolge die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert werden. Dann beschließt das Gremium in der Regel auch über die Dividende.

Volkswagen steht seit längerem wegen hoher Vorstandsgehälter in der Kritik. Zuletzt schlug eine Abfindung für Rechtsvorstand Christine Hohmann-Dennhardt Wellen in der Öffentlichkeit. Sie soll nach SPIEGEL-Informationen nach 13 Monaten im Amt mehr als zwölf Millionen Euro erhalten. Vor einigen Jahren hatte der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn mit einem Rekordgehalt von 17,5 Millionen Euro für öffentliches Aufsehen und Kritik gesorgt.