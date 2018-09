Wall Street Dow Jones bleibt auf Rekordkurs

An der Wall Street sind am Freitag erneut die Rekorde gepurzelt. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der breiter gefasste S&P 500 stiegen zwischenzeitlich auf neue Hochs, ehe sie zum Handelschluss hin abbröckelten. Der Dow rückte um 0,32 Prozent auf 26.743,50 Punkte vor. Das Rekordhoch liegt nun bei gut 26.769 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 2,25 Prozent - der größte Wochengewinn seit Juli.

Der S&P 500 hingegen konnte sich am Freitag nicht im Plus halten und schloss 0,04 Prozent tiefer bei 2929,67 Punkten. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 gab um 0,50 Prozent auf 7531,07 Punkte nach.

Die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China scheine anders als in den Wochen zuvor niemanden wirklich zu beunruhigen, sagte Volkswirtin Claudia Windt von der Landesbank Helaba. Geholfen hätten dagegen gute Konjunkturdaten, die einmal mehr belegten, dass sich die US-Wirtschaft auf einem äußerst robusten Wachstumspfad befinde.