Nach Treffen mit Trump VW-Chef Diess hält Abwendung von Autozöllen für möglich

Nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus hat Volkswagen-Chef Herbert Diess eine enge Partnerschaft mit dem US-Autobauer Ford in Aussicht gestellt. Möglicherweise werde der deutsche Konzern Ford-Produktionsstätten zur Fertigung von Autos nutzen, sagte Diess. Zudem werde der Bau eines zweiten Werks erwogen.

Diess, Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter waren in die USA gereist, um in Gesprächen mit der US-Regierung die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autoimporte aus der EU von bis zu 25 Prozent zu verhindern. Der Besuch ist umstritten, denn formal liegt die Verhandlungshoheit über das Thema Handel bei der EU-Kommission.

Die drei Automanager sprachen jeweils getrennt mit Vertretern der US-Administration. Anschließend gab es eine gemeinsame, etwa halbstündige Runde mit Präsident Trump, an der auch die Botschafterin Deutschlands in Washington, Emily Haber, teilnahm.

Nach dem Treffen zeigten sich die Manager optimistisch, dass die angedrohten Autozölle abgewendet werden können. "Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, um die Autozölle zu vermeiden", sagte Diess. Die Verhandlungen zum Aufbau einer globalen Auto-Allianz seien ziemlich fortgeschritten. Das Bündnis würde auch die US-Autoindustrie stärken.

"Wir sind bereit, mehr zu investieren"

Diess sprach von einem "überzeugenden Investitionsprogramm", das Volkswagen in den USA vorlegen könne. "Der Präsident hat einen Punkt, wenn er uns überzeugen will, mehr zu investieren und wir sind bereit, mehr zu investieren", sagte Diess. Auch Zetsche sagte, Trump habe positiv auf die vorgelegten Konzepte von Daimler reagiert.

Diess sagte, bei den Kooperationen mit Ford gehe es unter anderem um den Bau von Pick-Ups und um die Zusammenarbeit mit dem Softwarekonzern Microsoft. "Ich glaube, es geht um viel, es stehen viele Arbeitsplätze in Frage, wenn der Präsident wirklich 25-prozentige Zölle verhängen würde", sagte Diess. Gespräche seien auch über die Angleichung deutscher und amerikanischer Standards für die Autos geführt worden.

BMW teilte mit, die Münchner hätten bereits 9,3 Milliarden US-Dollar (8,2 Mrd Euro) in ihr Werk in Spartanburg (South Carolina) investiert. Bis 2021 seien Investitionen in Höhe von weiteren 600 Millionen Dollar und die Schaffung von 1000 zusätzlichen Arbeitsplätzen vorgesehen. 70 Prozent der Produktion würden exportiert - ein großer Beitrag für die US-Handelsbilanz. BMW prüfte gerade den Standort für ein zusätzliches Motorenwerk in den USA.

Die Ankündigung einer Zusammenarbeit von Ford und VW ist nicht neu. Bereits im Juni hatten der deutsche Autokonzern und sein US-Rivale angekündigt, beim Bau von Transportern zu kooperieren und damit Kosten in der Entwicklung und bei der Produktion zu sparen. Anfang November wurde dann bekannt, dass die geplante Allianz noch größere Ausmaße annehmen könnte: Auch bei der E-Mobilität und beim autonomen Fahren verhandeln die beiden Konzerne über gemeinsame Projekte.