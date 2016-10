Brennende Smartphones Galaxy-Debakel lässt Samsungs Gewinn einbrechen

Das Debakel um das Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 hat den Gewinn des Technologieriesens Samsung im dritten Quartal 2016 deutlich geschmälert. Der Überschuss sei im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro zurückgegangen, teilte der Smartphone-Marktführer aus Südkorea mit. Der Umsatz fiel um 7,5 Prozent.

Samsung hatte Anfang September den Verkauf des Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr zunächst gestoppt und einen weltweiten Rückruf begonnen. Nachdem auch Ersatzgeräte in Brand geraten waren, nahm Samsung das Note 7 in diesem Monat ganz vom Markt. Das Gerät darf derzeit auf einigen Flugreisen nicht mit an Bord.