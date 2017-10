Studie zur Arbeitssituation Die hohen Kosten der südafrikanischen Billigweine

Das Angebot für den Wein klingt verlockend. "Wunderbare Aromen von Grapefruit, Birne, gelben Früchten, frischem Gras und grüner Paprika verströmt er in seinem Duft." So beschreibt es Lidl auf seiner Website. Die Flasche kostet 1,49 Euro. Ein echtes Schnäppchen.

Südafrikanischer Wein ist bekannt für seine gute Qualität bei günstigen Preisen - und entsprechend beliebt bei Kunden in Deutschland. Seit dem Jahr 2000 hat sich die eingeführte Menge an südafrikanischem Wein mehr als verfünffacht. Gleichzeitig ist der Exportpreis in Südafrika um mehr als 80 Prozent gefallen, auf weniger als einen Euro pro Liter.

Den Preis für die günstigen Produkte aber zahlen die Feldarbeiterinnen vor Ort. Wie eine Oxfam-Untersuchung zeigt, arbeiten insbesondere weibliche Arbeitskräfte in der südafrikanischen Weinindustrie unter fragwürdigen Bedingungen. Oxfam greift dabei auf eine Umfrage einer südafrikanischen Organisation zurück, die 343 Arbeiterinnen zwischen März 2016 und Februar 2017 befragt hat. Die zentralen Ergebnisse sind:

Häufiger als Männer würden die befragten Frauen als Saisonkräfte angeheuert und damit oft der Willkür der Weinbauern ausgesetzt.

Mehr als die Hälfte der Frauen sei während der Arbeit giftigen Pestiziden ausgesetzt, meist ohne Schutzkleidung und ohne Zugang zu sanitären Anlagen, so Oxfam.

20 Prozent der befragten Frauen bekam den Angaben zufolge weniger als den südafrikanischen Mindestlohn von umgerechnet 178 Euro im Monat, unter Saisonarbeiterinnen verdiente ihn nur die Hälfte.

Außerdem berichten viele von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigungen.

Marktmacht der Discounter

Die Untersuchung zeigt auch: Eine wichtige Rolle nehmen deutsche Supermarktketten ein, die einen hohen Preisdruck auf die südafrikanischen Produzenten ausüben. Diese haben es schwer, im Geschäft zu bleiben: Nur 15 Prozent der südafrikanischen Weinfarmen waren 2015 profitabel. Ventil sind oft die Feldarbeiterinnen.

Deutsche Importeure schaffen es der Studie zufolge deutlich geringere Preise durchsetzen, als ihre ausländischen Wettbewerber. Während Einkäufer aus Deutschland 77 Cent für einen Liter Wein aus Südafrika zahlen, müssen niederländische Importeure im Schnitt das Doppelte hinlegen.

Der Hauptgrund: Der deutsche Markt ist vergleichsweise groß und die Importeure sind gut organisiert. "Wenn ein südafrikanischer Produzent nicht zu dem geforderten Preis verkaufen will, findet der Supermarkt einen anderen", zitiert Oxfam einen Branchenexperten.

Insgesamt teilen sich die "großen Vier" mehr als 80 Prozent des Umsatzes im deutschen Weinmarkt. Das sind die Konzerngruppen Aldi, Edeka, Rewe und Schwarz (Lidl, Kaufland). Wer auf dem deutschen Markt verkaufen möchte, kommt an ihnen kaum vorbei.

Tankwein statt Flaschen - zentrale Wertschöpfung geht nach Deutschland

Ein weiterer Trend hilft den deutschen Verkäufern zusätzlich, weniger für Wein zu zahlen: Statt fertig abgefüllter Weinflaschen importieren sie immer häufiger Tankwein, der in riesigen Containern nach Deutschlang geschifft wird. Wesentliche Prozesse der Wertschöpfung finden so in Deutschland statt: die Mischung verschiedener Rebsorten, das Abfüllen und die Markenkreation. Machte dieser Wein 2003 weniger als 45 Prozent aus, waren es 2013 fast 80 Prozent.

Die Einfuhr von Tankwein ist um fast die Hälfte billiger. Und ohne eigenes Label ist der Wein bloß ein Rohstoff, der nach dem Preis als ausschlaggebendem Kriterium eingekauft wird. Einzelne Produzenten werden dadurch austauschbar, was die Verhandlungsposition der deutschen Einkäufer weiter stärkt.

Wie Oxfam berichtet, hat sich dieses System bereits etabliert. In einer typischen Erlöskette bleiben dem Winzer am Ende drei Prozent des Endverkaufspreises, bei einem Discounter-Angebot für 2,49 Euro also 7,5 Cent, der Kelterei knapp 20 Cent. Der restliche Erlös fließt in Export, Transport, Zölle und die Margen von Importeuren und Discountern. Mit dem, was den Weinbauern bleibe, könne man kaum am Markt überleben, zitiert die Studie einen Branchenexperten.

Die schlechten Arbeitsbedingungen, das geht aus der Oxfam-Studie hervor, werden sich unter diesen Bedingungen nicht ändern können.

Und was sagen die deutschen Handelsketten dazu?

Oxfam zufolge hatten alle vier genannten Supermarktgruppen im Vorfeld der Studie die Möglichkeit zur Stellungnahme. Während alle vier sich per Fragebogen zu ihren Handelspraktiken äußerten, reagierten die Aldi-Gruppe und Lidl außerdem auf die Inhalte der Studie. Beide Unternehmen bestätigten laut Oxfam, dass die Arbeitsbedingungen von Landarbeiterinnen auf Traubenplantagen verbesserungsbedürftig sind. Aldi Süd bestritt allerdings, dass die geschilderten Missstände auch innerhalb der eigenen Lieferkette herrschen. Aldi Nord gab an, dass Traubenproduzenten südafrikanische Gesetze systematisch ignorierten. Lidl äußerte sich nicht zu konkreten Vorwürfen und verlangte die Nennung der betreffenden Produzenten. Zum Schutz der interviewten Arbeiterinnen konnte Oxfam dieser Forderung jedoch nicht nachkommen.

Auf SPIEGEL-ONLINE-Nachfrage gab Rewe an, keine Tankware zu führen. Das Unternehmen gab zudem an, von seinen südafrikanischen Lieferanten Nachweise über die Einhaltung von Arbeitsnormen einzufordern. Zusätzlich verwies Rewe auf verschiedene Fairtrade-zertifizierte Weine im Penny-Sortiment. EDEKA verwies darauf, nur zwei südafrikanische Weine zu führen. Beide seien nach Standards für fairen Handel zertifiziert, die Einhaltung werde durch teils unangekündigte Kontrollen überprüft.