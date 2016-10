Debatte über neue Strafen Welche Sanktionen Russland wehtun

Da war sie plötzlich wieder, die Sanktionsempörung: "Sie haben unsere Konten in Großbritannien geschlossen. Alle unsere Konten", twitterte am Montag Margarita Simonjan, Chefredakteurin des Staatssenders Russia Today.

Die Royal Bank of Scotland bestätigte die Entscheidung ihrer Tochter NatWest, die Konten innerhalb von drei Monaten zu schließen. Die britische Regierung aber hält sich bislang bedeckt. So blieb es Simonjan überlassen, über die Ursachen zu spekulieren. Vermutlich habe der Schritt mit "neuen britischen und amerikanischen Sanktionen gegen Russland zu tun".

Abwegig ist das nicht. Der Ruf nach zusätzlichen Sanktionen gegen Russland wird wieder lauter, seitdem der syrische Machthaber Baschar al-Assad mit russischer Hilfe die eigene Bevölkerung in Aleppo bombardieren lässt. Schon 2014 verhängten EU und USA zahlreiche Handelsbeschränkungen, nachdem Russland die Krim annektiert und den Kampf von russischen Separatisten in der Ukraine unterstützt hatte. Es gibt also viele heikle Fragen, wenn Präsident Wladimir Putin am Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen wird.

Welche Sanktionen gibt es bereits?

Die EU reagierte damals zunächst mit einem Einreiseverbot für Separatisten und vermeintliche Unterstützer in der russischen Regierung. Die Liste der Betroffenen ist inzwischen deutlich kürzer geworden, umfasst aber immer noch 46 Personen und 11 Organisationen. Es folgten Handelsbeschränkungen für Waren von der Krim, die bald auf Investitionen und Tourismusdienstleistungen ausgedehnt wurde.

Schließlich beschloss die EU umfassende Sanktionen gegen Russland selbst. Dazu gehören ein Waffenembargo, ein beschränkter Zugang zum Kapitalmarkt für eine Reihe russischer Banken und das Verbot bestimmter Dienstleistungen im Energiesektor - etwa Ölbohrungen.

Russland reagierte seinerseits mit Sanktionen gegen EU, USA und ihre Unterstützer. Verboten ist seitdem der Import zahlreicher Agrarprodukte und Lebensmittel , darunter Rind- und Schweinefleisch, Milch und Früchte. Diese Sanktionen wurden Anfang dieses Jahres auf die Ukraine ausgeweitet, nachdem das Land ein Freihandelsabkommen mit der EU unterzeichnet hatte. Europäer wie Russen haben ihre Sanktionen schon mehrfach verlängert (detaillierte Informationen zum aktuellen Stand finden Sie hier).

Wie wirkungsvoll waren die Sanktionen bisher?

Auf den ersten Blick scheinen die Einschränkungen zweifellos zu wirken: EU-Exporte nach Russland sanken schon 2014 teilweise dramatisch, in Malta etwa um 78 Prozent, in Belgien um 27 Prozent, in Deutschland und Großbritannien um 18 Prozent. Frühzeitig räumte der russische Präsident Wladimir Putin ein, dass die Einschränkungen heimischen Unternehmen schaden.

Doch waren die Folgen auch so schmerzhaft, dass sie Auswirkungen auf die Politik haben könnten? Diese Frage stellt sich umso mehr, da nun über weitere Sanktionen gegen Russland diskutiert wird.

Konstantin Kholodilin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) beschäftigt sich schon länger mit dem Thema, zuletzt in einem Arbeitspapier aus dem April. Darin fragen er und Co-Autor Aleksei Netšunajev, inwieweit sowohl die russische als auch die europäische Wirtschaft durch die Sanktionen getroffen wurden. Fazit: Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die Sanktionen das Wachstum in Russland reduziert haben, nicht aber das der Eurozone.

Heißt das, die westlichen Sanktionen sind ein voller Erfolg? Ganz so einfach ist es nicht.

Russlands größtes Problem sind nicht die Handelsbeschränkungen, sondern die Schwäche des Rubels. Der Wechselkurs der russischen Währung zum US-Dollar stürzte noch zu Jahresbeginn auf den tiefsten Stand seit der Währungsreform 1998. Das lag Kholodilin zufolge vor allem am Verfall des Ölpreises, die Sanktionen spielten nur eine untergeordnete Rolle. Zwei Drittel der russischen Exporte und mehr als die Hälfte der öffentlichen Einnahmen sind abhängig von Öl und Gas.

Mittlerweile haben sich Ölpreis und Rubel ein wenig erholt - auch weil das Förderkartell Opec sich auf eine Drosselung der Förderung einigte, was Putin unterstützt. "Das wird der russischen Wirtschaft vielleicht ein bisschen helfen", sagt Kholodilin, "aber nicht viel". Denn die früher gezahlten Preise von 100 Dollar und mehr pro Fass bleiben in weiter Ferne.

Wie haben die Sanktionen Russland verändert?

Durch den schwachen Wechselkurs wird es schwerer für Russland, ausländische Waren zu importieren, von denen das Land eigentlich stark abhängig ist. Das merken Russen im Alltag, wenn sie etwa bestimmte Lebensmittel nicht mehr bekommen. Und es merken Unternehmer, die wichtige Investitionen aufschieben müssen. Diese Probleme werden durch die Sanktionen verschärft: Was nicht zu teuer für den Import ist, ist möglicherweise verboten.

Als Reaktion auf die Einschränkungen versucht Russland, die vormals mangelnden Produkte verstärkt selbst herzustellen. "Das erinnert ein bisschen an die Politik der Entwicklungsländer in den Sechzigerjahren", sagt Kholodilin. Doch die sogenannte Importsubstitution funktioniert damals wie heute nur bedingt: Teile der russischen Landwirtschaft boomen, etwa der Getreideanbau. In andere Sektoren aber gibt es große Probleme, besonders bei der Milchproduktion.

Indirekt hat die russische Regierung bereits eingeräumt, dass sie nicht ganz ohne westliche Waren auskommt: Im Mai lockerte sie ihre Sanktionen so, dass bestimmte Einfuhren für die Produktion von Babynahrung wieder möglich sind. Unerlaubte Waren aber werden von den Behörden weiterhin beschlagnahmt und zum Teil öffentlich vernichtet. "Das verstehen die Menschen nicht", sagt Kholodilin, der selbst aus Sankt Petersburg stammt. "Sie finden, es wäre besser, die Lebensmittel den Armen zu geben."

Zu größeren Protesten allerdings hat die Sanktionspolitik ebensowenig geführt wie sie Putins Politik in Ukraine oder Syrien verändert hätte.

Würde eine Verschärfung der Handelsbeschränkungen etwas ändern?

Wenig Auswirkungen dürfte es haben, wenn einfach noch ein paar Lebensmittel mehr auf den Sanktionslisten landen. Anders könnte es allerdings aussehen, wenn Russlands Zugang zu den Kapitalmärkten weiter eingeschränkt wird. "Solche Restriktionen treffen die Wirtschaft am härtesten", sagt Kholodilin. Schon jetzt liegen die Zinsen in Russland bei bis zu 20 Prozent - ein weiteres Problem für Unternehmer.

Bislang gelten die finanziellen Einschränkungen nur für eine Reihe staatlicher Institute wie Sberbank oder Gazprombank. Doch sie ließen sich so ausweiten, dass russischen Unternehmen auch im Ausland das Leben deutlich erschwert wird. Die Empörung von Russia-Today-Journalistin Simonjan über die Schließung ihrer Konten in Großbritannien wäre dann nur der Anfang gewesen.